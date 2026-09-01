Суд признал требования ВТБ к белгородскому «Виогему» еще на 1 млрд рублей

Арбитражный суд Белгородской области признал обоснованными требования банка ВТБ к крупнейшему в России специализированному научному центру в области горного дела — ОАО «Виогем» — на общую сумму 1,1 млрд руб. и включил их в реестр требований кредиторов. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из этой суммы 386,5 млн руб. процентов подлежат удовлетворению в третью очередь реестра. Еще 754,7 млн руб. неустойки будут погашаться отдельно — после выплаты основной суммы задолженности. Кроме того, суд признал обоснованными расходы банка по уплате госпошлины за подачу заявления в размере 3,1 млн руб. Требования возникли из восьми договоров поручительства, заключенных в 2022 году.

Общая сумма требований, включенных в реестр, в феврале составляла почти 2,9 млрд руб.

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу (проектирование подземных сооружений)» («Виогем») создано в Белгороде в 1959 году как «ЦНИИгоросушения». По данным Rusprofile.ru, под текущим названием общество зарегистрировано в 2011 году. Уставный капитал — 132,5 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. «Виогем» через цепочку из аффилированных юрлиц контролируется ГК «Канекс». Выручка «Виогема» в 2025 году составила 136 млн руб., убыток — 67 млн руб. По собственным данным, НИИ — крупнейший в РФ комплексный научно-проектный центр, специализирующийся на решении задач в области горного дела, а также единственный институт в стране, занимающийся проблемами осушения месторождений.

«Виогем» предоставил поручительство по кредитным обязательствам ряда компаний, входящих в группу «Канекс», перед ВТБ. Условиями договоров банку предоставлено право истребовать всю сумму задолженности. В то же время, как выяснил «Ъ-Черноземье», руководство института достигло договоренности с Белгородским госуниверситетом о переводе 160 сотрудников, что позволило избежать их сокращения.

В марте Арбитражный суд Белгородской области признал ОАО «Виогем» несостоятельным. В отношении общества открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвердили члена САУ «СРО “Дело”» Андрея Рыжова. Предшествующая процедура наблюдения была введена в начале ноября.

Кабира Гасанова