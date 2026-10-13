Минэнерго США объявило режим ЧС в 13 штатах из-за проблем с электричеством

ЧС связана с резким ростом спроса на электроэнергию, а также нехваткой генерации и мощностей для ее производства и передачи. Ведомство предписало оператору энергосистемы PJM Interconnection включить определенные энергоблоки и при необходимости задействовать резервные мощности для поддержания надежности энергоснабжения.