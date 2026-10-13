Минэнерго США объявило режим ЧС в 13 штатах из-за проблем с электричеством
13.10.2026, 13:08
Министерство энергетики США объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в энергосистеме PJM, охватывающей 13 штатов и округ Колумбия. Это следует из приказа, подписанного главой ведомства Крисом Райтом.
ЧС связана с резким ростом спроса на электроэнергию, а также нехваткой генерации и мощностей для ее производства и передачи. Ведомство предписало оператору энергосистемы PJM Interconnection включить определенные энергоблоки и при необходимости задействовать резервные мощности для поддержания надежности энергоснабжения.
Распоряжение коснулось штатов Вирджиния, Делавэр, Западная Вирджиния, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннесси и округа Колумбия. Меры будут действовать с 13 по 16 октября.