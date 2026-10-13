Авто выкатываются на подиум

Непонятно, сколько это будет стоить у каждого конкретного продавца. Плюс, естественно, Audi A2 e-tron. Это тоже, можно сказать, электрическая реплика одной из их классических моделей. Она была не очень в свое время популярна. Сейчас же речь про форм-фактор компактных "электричек" с мощной тонкой батареей. Именно такие модели в Европе как раз набирают популярность».