Авто выкатываются на подиум
Когда в РФ могут появиться машины с Парижского салона
13.10.2026, 13:01
Некоторые модели автомобилей с Парижского автосалона могут появиться в России через два месяца. Мотор-шоу стартовало во французской столице 12 октября и продлится несколько дней. На выставке представлено более 100 новых моделей 60 производителей. Значительную часть экспозиции занимают китайские бренды, среди них — Aito, BYD, Changan, Chery, GAC, Li Auto и Zeekr.
Европейские концерны представлены в основном электромобилями, причем не только концептами, но и уже готовой к серийному производству возрожденной классикой, рассказал шеф-редактор журнала «Движок» Роман Зубко:
«Что касается концептов, это и множество всяких компактных моделей, в частности, Citroen 2CV, как он когда-то назывался. Это явная реплика французской классической модели. Это и подобного же формата новый Smart #2 , который, кстати говоря, чуть ближе к серийному производству, чем Citroen. Вообще альянс Stellantis выкатил целую россыпь премьер, но пока еще концептуальных. Видимо, французы и итальянцы прощупывают рынок.
Одновременно Volkswagen представил в Париже целый ряд уже серийных и ранее анонсированных электрокаров, не гибридов. Это Skoda Epiq, Volkswagen ID.Polo и ID.Cross. Их уже можно заказывать в Европе.
Кстати, часть этих моделей имеет шансы появиться и в России. Правда, только по параллельному импорту.
Непонятно, сколько это будет стоить у каждого конкретного продавца. Плюс, естественно, Audi A2 e-tron. Это тоже, можно сказать, электрическая реплика одной из их классических моделей. Она была не очень в свое время популярна. Сейчас же речь про форм-фактор компактных "электричек" с мощной тонкой батареей. Именно такие модели в Европе как раз набирают популярность».
Среди самых ожидаемых презентаций — большой внедорожник и купе GT от итальянского бренда Maserati. По сообщениям китайских СМИ, помогать в производстве люксовых электрокаров производителю будут автоконцерн JAC и технологическая компания Huawei. За ними будут начинка и производственные мощности, а дизайн и продажи останутся на Maserati. Любой серийный автомобиль можно будет привезти в Россию еще до Нового года, уверен автоэксперт Сергей Мелюх:
«Доставить можно все что угодно. Но при наличии на рынке китайских электромобилей, которые по техническим характеристикам ничем не уступают европейским, это нецелесообразно. Естественно, остается люкс-сегмент и высокий премиум, который будет востребован и который КНР пока еще не предоставляет.
При этом утильсбор вырос, и стоимость автомобиля нужно высчитывать в каждом конкретном случае. Суммарно, с учетом интереса и выгоды продавца, логистики можно стоимость авто умножать на два. После покупки машины в Европе срок поставки в Россию может достигать двух месяцев.
Если говорить про Maserati, то это один из старейших и легендарных европейских брендов спортивных автомобилей, которые ценили не только за их потрясающий дизайн, но также и за моторы, и за их звучание. В случае электрокара последнего не будет, так что увеличения спроса на такую модель ждать не стоит».
По данным «Автостата», продажи автомобилей глобальных брендов в России за девять месяцев этого года выросли более чем на 80%. В топе продаж — Mazda, Toyota, Nissan, Audi, Volkswagen, Kia и BMW.