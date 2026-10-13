Песков: Кремлю неизвестно о планах США прекратить обмен разведданными с Украиной
13.10.2026, 13:01
Российские власти не знают о возможных решениях президента США прекратить обмен разведданными с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне CNN со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон и Госдепартамент направили в Киев соответствующее предупреждение.
«Нам об этом ничего не известно», — сказал Дмитрий Песков.
Американский президент Дональд Трамп выражал недовольство неготовностью украинских властей к прекращению ударов по российским НПЗ. Он утверждал, что Владимир Путин более заинтересован в урегулировании конфликта, чем Владимир Зеленский.