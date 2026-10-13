Песков: Кремлю неизвестно о планах США прекратить обмен разведданными с Украиной

Российские власти не знают о возможных решениях президента США прекратить обмен разведданными с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне CNN со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон и Госдепартамент направили в Киев соответствующее предупреждение.