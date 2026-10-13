«Формула-1» вернется в Африку впервые с 1993 года
13.10.2026, 13:12
«Формула-1» заключила десятилетний контракт на проведение Гран-при Африки в Руанде. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Первый этап планируется провести в начале 2030-х годов. Для гонки будет построена новая трасса, расположенная в 40 км от Кигали — столицы Руанды. В проектировании автодрома принимают участие немецкие архитектурные бюро Tilke Engineers&Architects, dar и Wurz Design.
«Со следующего десятилетия наши гонки будут проходить на всех населенных континентах, что еще больше приблизит чемпионат к болельщикам со всего мира»,— заявил президент «Формулы-1» Стефано Доменикали.
В последний раз гонка «Формулы-1» прошла на африканском континенте в 1993 году. Этап Гран-при проводился на трассе Кьялами в ЮАР. Победителем последней гонки стал француз Ален Прост, выступавший за Williams.