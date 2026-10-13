В Кремле не увидели взаимосвязи между договоренностью с США по дизелю и Украиной
13.10.2026, 13:15
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит прямой взаимосвязи между договоренностью с США по поставкам дизельного топлива и позицией РФ по военному конфликту на Украине. Господин Песков назвал сделку с Вашингтоном взаимовыгодной.
«Прямой какой-то взаимосвязи я не вижу. Это очень взаимовыгодная статья российско-американского сотрудничества, это отвечает интересам США, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации»,— сказал представитель президента на брифинге.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 9 октября договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынок. Американский Минфин выдал для этого необходимую лицензию, а российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля. По данным Reuters, американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер заявили украинской стороне, что дизельная сделка стала частью попытки вернуть Россию за стол переговоров.