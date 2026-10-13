В Кремле не увидели взаимосвязи между договоренностью с США по дизелю и Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит прямой взаимосвязи между договоренностью с США по поставкам дизельного топлива и позицией РФ по военному конфликту на Украине. Господин Песков назвал сделку с Вашингтоном взаимовыгодной.