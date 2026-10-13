Газопровод САЦ находится в ведении ООО «Газпром трансгаз Саратов». Эта многониточная система протяженностью около 5 тыс. км обеспечивает транспортировку газа из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана в Россию и далее европейским потребителям. Ранее на данном объекте уже фиксировались подобные инциденты, связанные с разгерметизацией или проседанием грунта, однако их влияние на поставки обычно нивелировалось за счет перетоков по резервным ниткам.