В Пензенской области устраняют порыв на газопроводе «Средняя Азия — Центр»
Работают пожарные, спасатели, медики и полиция
13.10.2026, 13:21
В Белинском районе Пензенской области во вторник произошел инцидент на стратегической газотранспортной инфраструктуре. По данным регионального ГУ МЧС, в 11:00 мск в селе Волчково зафиксирован порыв высокого давления на подземном участке магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр» (САЦ). В ведомстве уточнили, что причиной аварии стало нарушение технологического процесса.
Инцидент сопровождался факельным горением с высотой столба пламени до 70 м и возгоранием прилегающей растительности. Трубопровод был оперативно перекрыт. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
К ликвидации последствий ЧП привлечены силы общей численностью 34 человека и 12 единиц техники, включая пожарно-спасательные подразделения, аварийные газовые службы, сотрудников полиции, медиков и энергетиков. Оперативная информация подлежит уточнению.
Газопровод САЦ находится в ведении ООО «Газпром трансгаз Саратов». Эта многониточная система протяженностью около 5 тыс. км обеспечивает транспортировку газа из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана в Россию и далее европейским потребителям. Ранее на данном объекте уже фиксировались подобные инциденты, связанные с разгерметизацией или проседанием грунта, однако их влияние на поставки обычно нивелировалось за счет перетоков по резервным ниткам.