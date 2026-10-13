«Калашников» передал мобильной огневой группе в Удмуртии тактические опоры
На них устанавливаются пулеметы для ликвидации БПЛА
Обновлено13.10.2026, 10:29
Концерн «Калашников» передал первую партию адаптированных тактических опор одному из подразделений мобильных огневых групп (МОГ) в Удмуртии. Изделия предназначены для установки стрелкового оружия при обнаружении и поражении воздушных целей, в первую очередь беспилотников.
Как сообщили в концерне, при адаптации конструкции учли особенности работы мобильных огневых групп МОГов, которым необходимо оперативно менять позиции и передвигаться на автомобилях повышенной проходимости.
Тактическую опору для стрелкового оружия разработали в 2024 году по запросу силовых ведомств. Она представляет собой складную телескопическую треногу с регулировкой высоты и подвижным верхним станком для установки пулеметов или автоматов.
По данным концерна, опоры прошли испытания в зоне спецоперации и получили положительные оценки военнослужащих. Изделия рассматриваются как один из элементов защиты стратегических объектов, предприятий оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры от беспилотников.
Напомним, МОГи действуют в отряде Боевого армейского резерва страны (БАРС). Его начали формировать в середине мая. Сборы длятся два месяца: 15 дней резервисты находятся в учебном центре, 45 — на предприятиях и других объектах в регионе. После этого служащие отправляются на отдых сроком от двух месяцев. Служба проходит исключительно на территории Удмуртии. В объявлении «Ижавиа» о наборе МОГ указана зарплата от 150 тыс. руб. в месяц без учета выплат по званию.
В середине сентября корреспондент «Ъ-Удмуртия» посмотрел на занятия по огневой подготовке членов отряда БАРС на полигоне в Удмуртии и пообщался с резервистами и командиром формирования.