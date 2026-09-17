Смотри что МОГу

Два десятка резервистов отряда БАРС и несколько «УАЗов» с пулеметными турелями прибыли на полигон на занятия по огневой подготовке. Недавно этому формированию, цель которого — охранять небо Удмуртии от налетов беспилотников ВСУ, стукнуло четыре месяца. Корреспондент «Ъ-Удмуртия» пообщался на стрельбище с резервистами и командиром отряда о мобильных огневых группах (МОГ) и их вооружении, выплатах добровольцам и наконец выяснил, как к ним обращаться — барсовцы, барсята или барсики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два пулемета, две руки — по всем признакам стрельба по дронам ведется по-македонски

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Два пулемета, две руки — по всем признакам стрельба по дронам ведется по-македонски

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Полигон. Моросящий дождь. И пара десятков «орнитологов», вооруженных пулеметами и автоматами Калашникова с ночными прицелами. Утром 16 сентября резервисты из отряда Боевого армейского резерва страны, сокращенно — БАРС, выехали на огневую тренировку. Посмотреть на них и на модифицированные «УАЗы», тандем которых образует мобильные огневые группы (МОГ), отправился корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Отряды БАРС появились в Удмуртии в конце весны (см. «Ъ-Удмуртия» от 25 мая). Основная задача — сбивать беспилотники ВСУ. Отряды формируются из ветеранов СВО, отставных военных, чоповцев и граждан, имеющих общевойсковую подготовку. Сборы длятся несколько месяцев: сначала обучение, потом — боевое дежурство. За службу в БАРСе предусмотрено денежное довольствие в размере до 56,6 тыс. руб. в месяц (см. ниже).

Звуки выстрелов на полигоне раздавались уже по приезде. Вопреки ожиданиям, обоймы опустошали не резервисты, а одна из групп охраны критически важных объектов. Члены отряда БАРС в этот момент стояли в стороне: одни разговаривали и укрывали автоматы от мороси, другие, примериваясь к турели с пулеметами, ждали своей очереди. Затесался к ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники отряда перед выходом на полигон Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Еще один «УАЗ» с пулеметной турелью, первый — на фото, открывающем материал Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Член отряда с позывным «Паразит» Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Участники отряда перед выходом на полигон Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Еще один «УАЗ» с пулеметной турелью, первый — на фото, открывающем материал Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Член отряда с позывным «Паразит» Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

— По соображениям совести, так сказать,— объяснил, сославшись на известный фильм Мела Гибсона, свою мотивацию вступить в отряд младший сержант с позывным Карыч. Пару лет назад он закончил срочную службу в ПВО. Попал по адресу.

— А почему Карыч?

— Прижилось,— решил не продолжать резервист.

В отряде Карыч является старшим стрелком-пулеметчиком. Простыми словами — находясь в бортовом кузове, сбивает беспилотники с двух танковых пулеметов Калашникова (ПКТ). Не с рук: на платформе установлена специальная поворачивающаяся стойка для оружия — турель. Помимо него в группу входят командир МОГ, водитель и просто стрелок. Всего четыре человека.

— Поступает сигнал по радио — выезжаем на точку. Занимаем позицию, вооружаемся и охраняем периметр,— рассказал Карыч. А дальше, если потребуется, огонь по цели.

«Птичек» младший сержант еще не сбивал. И надеется, что не придется.

По последним данным, в отряд БАРС вступило более 120 человек (см. «Ъ-Удмуртия» от 7 июля). На огневую тренировку — к слову, она проводится в Удмуртии впервые — приехало два десятка резервистов второй смены. Остальные на дежурстве. Точное число бойцов и МОГ не озвучивается — оно понятно, почему.

— Это республиканский отряд. Но вооружение и все остальное идет от Минобороны,— рассказал командир отряда, подполковник на пенсии Эдуард Спиридонов. По позывному — Дед. Тем не менее, некоторые вещи, например, РЭБ или тачборды, по его словам, поставляют предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Руководит отрядом подполковник Эдуард Спиридонов Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Подготовка турели к стрельбе Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Каждый патрон подотчетен Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Классическая стрельба из АКМ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 4 Руководит отрядом подполковник Эдуард Спиридонов Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Подготовка турели к стрельбе Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Каждый патрон подотчетен Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Классическая стрельба из АКМ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Ведь их же, эти предприятия, и охраняют резервисты. Члены отряда БАРС находятся как непосредственно на объектах, так и выезжают на огневые точки — выдвигаются те самые МОГ, — чтобы встретить «птичек на подлете».

Поговорили с ним и о деньгах. Рядовой получает за службу от 25 до 29 тыс. руб. в месяц, офицеры — от 30 до 59 тыс. руб. Помимо военных выплат, подчеркнул он, резервисты продолжают получать зарплату на гражданке. Эти средства работодателям компенсирует Минобороны.

Подвернулся повод решить и вопрос словообразования от редакции: члены отряда — это барсовцы, барсята или барсики?

— Барсовцы? Нет. Барсята,— улыбаясь, ответил командир.— Барсики. Всё время здесь все зовут нас барсики, ну, в Удмуртии (долгое время подполковник служил в Забайкалье). У каждого по-своему.

«Ъ-Удмуртия» вычеркнул один вариант.

Другой резервист, сержант с позывным «Демон», объяснил свою мотивацию тем, что не может «в такой непростой момент оставаться в стороне». Он воевал в Чечне, город Грозный.

— Кто же еще, если не мы? — задал риторический вопрос «Демон».

Наконец, первая группа освободила полигон. На стрельбище на «УАЗе» заехала первая МОГ и отстреляла свой боезапас. Следом — вторая. Сегодня БАРСы больше времени уделили работе из спаренных танковых пулеметов на турели. В завершение резервисты перешли к классической стрельбе из АКМ по различным целям.

Евгений Щепелев