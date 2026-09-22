«Ижавиа» предложила зарплату в 150 тысяч рублей за охрану аэропорта от БПЛА

Зарплата граждан в составе мобильной огневой группы (МОГ), охраняющей аэропорт Ижевска от налетов БПЛА, превышает 150 тыс. руб. в месяц. Такой доход предлагается в объявлении «Ижавиа» о наборе в МОГ. Сверх этого идут выплаты от Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

«При вступлении в группу трудоустраиваем в АО “Ижавиа”»,— говорится в сообщении. Сотрудники заступают на двухмесячное боевое дежурство. После этого предоставляется оплачиваемый семидневный отпуск. «Далее — на два месяца работа по профессии в “Ижавиа” (без узких компетенций). Зарплата от 60 тыс. руб. в месяц. Либо, по желанию, — отпуск без сохранения содержания»,— указано в объявлении.

Как уточнил «Ъ-Удмуртия», МОГ является частью отряда Боевого армейского резерва страны (БАРС). Вступающие в БАРС заключают контракт с Минобороны. АО «Ижавиа» также трудоустраивает их к себе в компанию. Вступить в отряд могут граждане с любой категорией годности, включая «Д», при положительном заключении военно-врачебной комиссии (ВВК).

В середине сентября корреспондент «Ъ-Удмуртия» посмотрел на занятия по огневой подготовке членов отряда БАРС на полигоне в Удмуртии и пообщался с резервистами и командиром формирования.

Как выглядят эти МОГи и чем они занимаются — в репортаже «Смотри что МОГу».