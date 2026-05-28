Глава Удмуртии о контракте в БАРС: служба только на территории региона

Первый отряд Боевого армейского резерва страны (БАРС) в Удмуртии собран. Сейчас резервисты проходят специальную подготовку в другом регионе. По возвращении они будут охранять предприятия на территории республики, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира во «ВКонтакте».

«Там предполагаются дополнительные выплаты (“Ъ-Удмуртия” писал о них здесь). Обращу внимание на ключевой вопрос. Вы заключаете контракт, в котором написано: “Прохождение службы только на территории Удмуртской Республики”»,— отметил господин Бречалов.

Напомним, отряды БАРС в Удмуртии начали формировать в середине мая. В подразделения вступают ветераны СВО, граждане в запасе, сотрудники правоохранительных органов и местные жители. Они усилят действующую систему противодействия БПЛА. Для вступления в БАРС необходимо подписать контракт с Минобороны РФ. Сборы длятся два месяца: 15 дней резервисты находятся в учебном центре, 45 — на предприятиях и других объектах в регионе. После этого служащие отправляются на отдых сроком от двух месяцев.