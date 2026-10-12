К структуре владельца воронежского «Борхиммаша» предъявили требования на 857 млн
12.10.2026, 15:08
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление АО «Вега Инвест», которое добивается включения 856,5 млн руб. в реестр кредиторов ООО «Лимонте-нефтегазхимсервис».Компания входит в состав ГК Limonte, контролирующей воронежское АО «Борхиммаш» — крупного производителя нефтехимического оборудования. До ноября 2025 года холдингом владели бенефициары из Литвы, после чего он перешел под контроль московского предпринимателя Артема Зуева через ООО «Интер ТЭК».
Заявленные требования состоят из 750 млн руб. основного долга, 88,6 млн руб. процентов, 14,1 млн руб. неустойки и 3,75 млн руб. комиссии. Кредитор также просит признать долг обеспеченным залогом имущества компании. Суд планирует рассмотреть заявление в упрощенном порядке. Отзывы и возражения принимаются до 2 ноября 2026 года.
В июле 2026 года суд признал ООО «Лимонте-нефтегазхимсервис» банкротом и открыл конкурсное производство до января 2027 года. Процедура наблюдения действовала на предприятии с февраля 2026-го. Изначально банкротство инициировала столичная финансовая компания «Фордевинд» еще весной 2025 года, однако летом иск вернули заявителю. Впоследствии в дело вступила ФНС.
Сейчас в реестр требований кредиторов должника уже включены претензии. В июне суд удовлетворил требования столичной инспекции ФНС №6 на сумму около 4,05 млн руб. Также в третью очередь реестра вошли требования московского АО «Зио» («Подольский машиностроительный завод») на общую сумму 208,9 млн руб. с залоговым статусом на сварочное и металлообрабатывающее оборудование на улице Большая Якиманка в Москве. Кроме того, в реестр включены требования АО «Вега Инвест» на 94,1 млн руб.
ГК Limonte контролирует воронежское АО «Борхиммаш» — крупного поставщика аппаратов воздушного охлаждения и оборудования для нефтегазового сектора. До ноября 2025 года холдингом владели бенефициары из Литвы, затем актив через ООО «Интер ТЭК» приобрел московский предприниматель Артем Зуев.
Финансовый кризис затронул и другие структуры группы. В сентябре Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования того же АО «Вега Инвест» на 886,7 млн руб. к несостоятельному с апреля ООО «Лимонте ЛТ-холдинг». Этот долг был включен в третью очередь реестра как обеспеченный залогом двух особняков на улице Большая Якиманка в Москве и правами аренды участков под ними. Еще одно дело — о банкротстве ООО «Лимонте-Комплектация» по иску ФНС — суд прекратил весной 2026 года из-за отсутствия имущества.
На самом АО «Борхиммаш» ввели внешнее управление в сентябре этого года. Процедура наблюдения длилась с лета 2025 года. Иск также подавала МФК «Фордевинд», однако в марте 2026-го арбитраж произвел процессуальную замену на ту же «Вега Инвест», потребовавшую 77,2 млн руб. По состоянию на середину прошлого года долги завода превышали 4,21 млрд руб. при скорректированной стоимости активов 3,18 млрд руб.