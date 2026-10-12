К структуре владельца воронежского «Борхиммаша» предъявили требования на 857 млн

Сейчас в реестр требований кредиторов должника уже включены претензии. В июне суд удовлетворил требования столичной инспекции ФНС №6 на сумму около 4,05 млн руб. Также в третью очередь реестра вошли требования московского АО «Зио» («Подольский машиностроительный завод») на общую сумму 208,9 млн руб. с залоговым статусом на сварочное и металлообрабатывающее оборудование на улице Большая Якиманка в Москве. Кроме того, в реестр включены требования АО «Вега Инвест» на 94,1 млн руб.