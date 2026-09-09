У юрлица владельца воронежского «Борхиммаша» признали долги почти на 900 млн

Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования московского АО «Вега Инвест» к ООО «Лимонте лт-холдинг» (является основным владельцем воронежского АО «Борисоглебский завод химического машиностроения», он же «Борхиммаш») в размере 886,7 млн руб. и включил их в третью очередь реестра требований кредиторов. Ранее общество входило в литовскую ГК Limonte, с ноября 2025 года контролируется московским бизнесменом Артемом Зуевым через ООО «Интер тэк». Это следует из данных картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Требования обеспечены залогом имущества должника на основании договоров ипотеки от 2024 года. В залог переданы два здания на улице Большая Якиманка в Москве (дома 12 и 14, комплекс малоэтажных административных зданий и особняков в историческом районе Замоскворечье), а также права аренды земельных участков под ними.

В общую сумму задолженности вошли: 750 млн руб. основного долга, 109,3 млн руб. процентов за пользование кредитами и 3,7 млн комиссий. Также заявлены неустойка в размере 23,6 млн руб. и госпошлина — эти требования будут удовлетворяться после погашения основной задолженности и процентов.

Само АО «Борхиммаш» также находится в процессе банкротства — с лета 2025 года в компании продолжается процедура наблюдения. Требование о признании «Борхиммаша» несостоятельным подавало ООО «МФК “Фордевинд”». В марте Арбитражный суд Воронежской области произвел замену заявителя — вместо МФК кредитором стала упомянутая «Вега Инвест». Московская компания заявила требования в размере 77,2 млн руб.

ООО «Лимонте лт-холдинг» зарегистрировано в 2003 году в Москве с уставным капиталом 119,7 млн руб. для управления финансово-промышленными группами. Генеральный директор компании — Игорь Клименко. Доля в 100% принадлежит «Интер тэк». Выручка за 2025 год составила 25 млн руб., чистая прибыль — 179 млн руб.

Конкурсное производство в компании длится с апреля. В рамках этого же дела Арбитражный суд Москвы рассматривал заявление ООО «ПК Стальпрокат» о долге в 10,7 млн руб., но он пока не включен в реестр.

О планах «Интер тэк» выкупить «Борхиммаш» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова