Юрлицо владеющей воронежским «Борхиммашем» ГК обанкротилось

Арбитражный суд города Москвы признал банкротом местное ООО «Лимонте-нефтегазхимсервис». Эта компания входит в ГК Limonte, владеющую воронежским производителем оборудования для нефтехимической отрасли АО «Борхиммаш». До ноября 2025 года у группы были литовские собственники, теперь же она принадлежит московскому бизнесмену Артему Зуеву через ООО «Интер ТЭК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно картотеке арбитражных дел, конкурсное производство в ООО «Лимонте-нефтегазхимсервис» продлится как минимум до 14 января 2027 года. Управляющим утвержден член ассоциации арбитражных управляющих «Сириус» Дмитрий Лобанов.

ФНС России добивалась перерыва в рассмотрении дела для получения сведений об имуществе компании, однако временный управляющий заявил, что в ходе наблюдения выявил у должника активы на 513,8 тыс. руб. На основе этого был сделан вывод о возможности формирования конкурсной массы. Суд с ним согласился.

Наблюдение проводилось в «Лимонте-нефтегазхимсервис» с февраля 2026 года. Разбирательство инициировала московская финансовая компания «Фордевинд» в марте 2025 года. В июле 2025-го столичный арбитраж вернул ей иск. Накануне этого в дело вступила ФНС, став заявителем.

В апреле столичный арбитраж признал банкротом основное юрлицо ГК Limonte — ООО «Лимонте ЛТ-холдинг». Конкурсное производство в нем было открыто на шесть месяцев. Банкротство компании инициировало УФНС по Кировской области в сентябре 2025 года. В начале октября налоговая потребовала признать несостоятельным еще одно юрлицо группы — ООО «Лимонте-Комплектация». В марте 2026-го производство по делу было прекращено в связи с отсутствием у должника имущества.

В самом АО «Борхиммаш» с лета 2025 года идет процедура наблюдения, введенная по его же иску. Это решение ранее безуспешно обжаловало ООО «Лимонте ЛТ-холдинг». Согласно материалам дела, по состоянию на 30 июня 2025 года кредиторская задолженность предприятия составляла 4,21 млрд руб., тогда как скорректированная стоимость активов — 3,18 млрд руб.

О том, как «Интер ТЭК» выкупало «Борхиммаш», читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова