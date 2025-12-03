Суд подтвердил несостоятельность воронежского «Борхиммаша»

19-й Арбитражный апелляционный суд подтвердил необходимость банкротства АО «Борхиммаш», оставив без удовлетворения жалобу ООО «Лимонте ЛТ-холдинг» (юрлицо бывшего собственника воронежского завода). Компания пыталась оспорить введение наблюдения в отношении АО. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно материалам дела, по состоянию на 30 июня 2025 года кредиторская задолженность предприятия составляла 4,21 млрд руб., тогда как скорректированная стоимость активов — 3,18 млрд руб., то есть на 1,03 млрд руб. меньше общей суммы обязательств. Суд указал, что данные бухгалтерской отчетности и материалы исполнительных производств свидетельствуют о неспособности предприятия выполнять долговые обязательства в полном объеме.

О намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве «Борхиммаш» сообщал в конце апреля. В числе кредиторов предприятия указывались московское ООО МФК «Фордевинд» (контролируется Сергеем Земляновым через ООО «Форт»), борисоглебское ООО ТЭК «Проксима» Валерия Дузя, липецкое ООО «Техноавиа-Липецк» Галины Масловой, тюменское ООО НПО «БМ» (контролируется Максимом Алексеевым), а также структуры «Газпрома».

«Борхиммаш» был введен в процедуру наблюдения в начале июля по собственному иску, поданному в мае. Временным управляющим утвержден Антон Кузьменко, отчет которого назначен к рассмотрению на 16 декабря.

В марте требование о признании «Борхиммаша» несостоятельным подал ООО МФК «Фордевинд». Однако в ноябре суд возвратил заявление из-за процессуальных нарушений.

Кроме того, подмосковное АО «Подольский машиностроительный завод» в апреле предъявило иск о взыскании 181 млн руб. с «Борхиммаша» и ряда компаний ГК Limonte. Рассмотрение продолжается, ближайшее заседание назначено на 10 декабря.

По собственным данным, АО «Борхиммаш» — крупнейший производитель аппаратов воздушного охлаждения в СНГ и Восточной Европе. Согласно Rusprofile.ru, компания зарегистрирована в 1992 году в Борисоглебске с уставным капиталом 101,8 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха, промышленного холодильного и морозильного оборудования, оборудования для фильтрования и очистки газов. Гендиректор — Юрий Мошняков. В 2024 году выручка предприятия составила 4 млрд руб., убыток — 136 млн руб. По данным «Ъ-Черноземье», 98,5% акций завода, принадлежавшие литовской компании ООО «Лимонте ЛТ-холдинг», 25 ноября перешли под контроль московской ООО «Интер ТЭК». ООО «Интер ТЭК», по собственным данным, имеет научную и техническую базу, позволяющую изготовить и поставить широкую номенклатуру продукции для нужд строительства и реконструкции объектов энергетики и нефтепереработки. Согласно Rusprofile.ru, компания зарегистрирована в 2010 году в Москве. Уставный капитал — 4,6 млн руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами, оборудованием и принадлежностями. Генеральный директор и владелец 5% долей — Иван Шиенков. 95% долей принадлежит Темболу Золоеву. Выручка за 2024 год составила 966 млн руб., чистая прибыль — 116 млн руб.

