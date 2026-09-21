Суд ввел внешнее управление на воронежском «Борхиммаше»

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил ходатайство временного управляющего АО «Борисоглебский завод химического машиностроения» («Борхиммаш») Антона Кузьменко о введении внешнего управления на предприятии и прекратил процедуру наблюдения в отношении общества. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Внешнее управление на заводе введено на полтора года. Управляющим назначен господин Кузьменко, являющийся членом ассоциации «Сириус». Ему предстоит предоставить в суд план внешнего управления предприятием, утвержденный собранием его кредиторов.

Полномочия гендиректора «Борхиммаша» Юрия Мошнякова таким образом были прекращены, а ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов — отменены. Также вводится мораторий на удовлетворение претензий компаний, которым задолжал завод.

В начале сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что у юрлица владельца воронежского «Борхиммаша» признали долги почти на 900 млн руб. Ранее общество входило в литовскую ГК Limonte, с ноября 2025 года контролируется московским бизнесменом Артемом Зуевым через ООО «Интер тэк».

По данным Rusprofile, АО «Борхиммаш» зарегистрировано в 1992 году в Борисоглебске Воронежской области. Основной вид деятельности — производство теплообменных устройств и машин для сжижения воздуха и прочих газов. Уставный капитал — 101,7 тыс. руб. Данные об учредителях не указаны в ЕГРЮЛ. В 2025 году выручка общества составила 1,4 млрд руб., чистый убыток — 407 млн руб. Годом ранее выручка предприятия составляла 4 млрд руб., а убыток — 136 млн руб. С февраля 2025 года предприятием руководил Юрий Мошняков.

Само АО «Борхиммаш» находилось в процессе банкротства с лета 2025 года, когда в отношении компании была введена процедура наблюдения. Требование о признании «Борхиммаша» несостоятельным подавало ООО «МФК “Фордевинд”». В марте Арбитражный суд Воронежской области произвел замену заявителя — вместо МФК кредитором стало АО «Вега Инвест». Московская компания заявила требования в размере 77,2 млн руб.

О планах московской компании выкупить воронежский «Борхиммаш» — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов