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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Мир

Главы МИД ЕС утвердили новые санкции против российского ВПК

Каллас: новые санкции против российского ВПК насчитывают 1,6 тыс. пунктов

12.10.2026, 11:22
Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили новый, 22-й, пакет санкций против России, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. В перечень вошли почти 1,6 тыс. организаций и физлиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом (ВПК).
Глава евродипломатии Кая Каллас

Глава евродипломатии Кая Каллас

Алекс Сочацки / Коммерсантъ

По словам госпожи Каллас, это самый масштабный пакет ограничений с начала боевых действий на Украине. Более половины санкций касаются производственной цепочки баллистических ракет, уточнила дипломат в соцсети X.
О подготовке санкций против российских производителей ракет со ссылкой на источники писало Politico. Названия организаций пока не раскрываются.
Евросоюз
Евросоюз. Отношения с Россией
Санкции против России
Европа