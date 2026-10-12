Главы МИД ЕС утвердили новые санкции против российского ВПК
Каллас: новые санкции против российского ВПК насчитывают 1,6 тыс. пунктов
12.10.2026, 11:22
Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили новый, 22-й, пакет санкций против России, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. В перечень вошли почти 1,6 тыс. организаций и физлиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом (ВПК).
По словам госпожи Каллас, это самый масштабный пакет ограничений с начала боевых действий на Украине. Более половины санкций касаются производственной цепочки баллистических ракет, уточнила дипломат в соцсети X.
О подготовке санкций против российских производителей ракет со ссылкой на источники писало Politico. Названия организаций пока не раскрываются.