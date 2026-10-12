Цены на такси в Екатеринбурге утром достигли 1,3 тыс. рублей
12.10.2026, 11:00
В Екатеринбурге стоимость поездки на такси от «Яндекса» рано утром превысила 1 тыс. руб. По данным портала Е1, цена за поездку на «экономе» от центра на Уралмаш достигала 1,2 тыс. руб., с Юго-Запада до ВИЗа — около 1,3 тыс. руб.
В некоторых других случаях, например, от Железнодорожного района до Объездной дороги, стоимость превышала 1,5 тыс. руб. при обычной цене в 700-800 руб. в утреннее время. Цены в «Яндексе» назвали обычными для осеннего часа пик утром. При этом в компании опровергли информацию о дефиците таксистов — по ее данным, водителей временно попросили перейти на другие сервисы навигации на период восстановления отдельных функций после атак на инфраструктуру компании.
На прошлой неделе под удар БПЛА попали три дата-центра «Яндекса»: в Рязанской области, Калуге и Владимире. После последней атаки 11 октября объект приостановил работу, возник массовый сбой в работе сервисов «Яндекса». Точные сроки восстановления мощностей в компании не назвали.
По данным Общественного Совета по развитию такси в Свердловской области, у таксопарков Свердловской области около 20-25% машин находятся в простое из-за нехватки водителей. Ситуация с дефицитом кадров сохраняется с 2022-2023 годов не только из-за отпусков таксистов и подработок, но и из-за их уходов в промышленный сектор и на специальную военную операцию (СВО).