Цены на такси в Екатеринбурге утром достигли 1,3 тыс. рублей

В некоторых других случаях, например, от Железнодорожного района до Объездной дороги, стоимость превышала 1,5 тыс. руб. при обычной цене в 700-800 руб. в утреннее время. Цены в «Яндексе» назвали обычными для осеннего часа пик утром. При этом в компании опровергли информацию о дефиците таксистов — по ее данным, водителей временно попросили перейти на другие сервисы навигации на период восстановления отдельных функций после атак на инфраструктуру компании.