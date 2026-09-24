В Екатеринбурге не хватает водителей такси из-за ухода на СВО и в другие отрасли

В Свердловской области фиксируют нехватку водителей такси, что приводит к простоям части автопарка, заявил на пресс-конференции представитель Общественного Совета по развитию такси в Свердловской области Павла Бердникова. По его словам, у парков около 20-25% машин находятся в простое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По его словам, ситуация с дефицитом кадров сохраняется с 2022–2023 годов. Согласно опросам участников рынка, 70–80% таксопарков указывают на нехватку водителей. Господин Бердников отметил, что проблема носит сезонный характер: летом водители часто уходят на подработки или в отпуск, возвращаясь к работе с наступлением холодов.

Еще одна причина оттока кадров — переход водителей в промышленный сектор и участие в специальной военной операции (СВО). Дополнительным фактором стало ужесточение законодательства: вступивший в силу в 2023 году «закон о такси» ввел строгие требования к легализации деятельности.

Он также отметил, что расходы таксопарков растут, так как компании все больше тратят средств на запчасти и ремонт автомобилей.