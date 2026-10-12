Экс-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных вернули под домашний арест
12.10.2026, 10:38
Свердловский областной суд ужесточил меру пресечения для бывшей главы совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных, вернув ее под домашний арест, сообщили в пресс-службе судов региона. Ранее, на первом заседании по ее уголовному делу в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, проходившем 14 сентября, для обвиняемой выбрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Татьяна Черных обвиняется в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) с бюджетными средствами Свердловской области в «Объединенной теплоснабжающей компании». Вместе с ней по уголовному делу проходят: экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывший директор ОТСК Антон Боликов (находится под домашним арестом), бывший директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов (находится в СИЗО), экс-совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров. По версии следствия, обвиняемые похитили 144 млн руб. из бюджета, ссылаясь на необходимость возмещения затрат по трем концессионным соглашениям, касающимся объектов теплоснабжения, систем горячей и холодной воды. На первом судебном заседании Татьяна Черных отметила, что весь ущерб уже погашен.
Уголовные дела Алексея Боброва и Татьяны Черных были выделены в отдельное производство так как они признали вину. Кроме того, ранее они дали показания на Олега Чемезова. Защита бывшего вице-губернатора региона считает их ложными. К примеру, бывший топ-менеджер дала показания, что знает со слов Дмитрия Буданова о том, как объекты компании, которые принадлежат семье Олега Чемезова, подключались к электроснабжению по льготным тарифам. Таким образом, якобы Дмитрий Буданов дал бывшему чиновнику взятку в размере 3,5 млн руб. Алексей Бобров признался, что передал Олегу Чемезову 10 млн руб.
Параллельно с расследованием уголовного дела активы Алексея Боброва и его партнера Артема Бикова, включая «Облкоммунэнерго», ОТСК и «Корпорацию СТС», общая капитализация которых составила почти 140 млрд руб., в октябре 2025 года были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Позже Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил еще два иска Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ активов Алексея Боброва и Артема Бикова.