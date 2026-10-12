Экс-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных вернули под домашний арест

Татьяна Черных обвиняется в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) с бюджетными средствами Свердловской области в «Объединенной теплоснабжающей компании». Вместе с ней по уголовному делу проходят: экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывший директор ОТСК Антон Боликов (находится под домашним арестом), бывший директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов (находится в СИЗО), экс-совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров. По версии следствия, обвиняемые похитили 144 млн руб. из бюджета, ссылаясь на необходимость возмещения затрат по трем концессионным соглашениям, касающимся объектов теплоснабжения, систем горячей и холодной воды. На первом судебном заседании Татьяна Черных отметила, что весь ущерб уже погашен.