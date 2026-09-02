Все слова пошли в дело

Как стало известно «Ъ-Урал», фигуранты уголовного дела «Облкоммунэнерго» Татьяна Черных и Алексей Бобров в рамках досудебного соглашение дали показания на бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвинив его в получении взяток. Поэтому, считает стороны защиты экс-чиновника, им смягчили меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест. По мнению представителя Олега Чемезова, это был оговор, в связи с этим он подал жалобу в прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Чемезов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Олег Чемезов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

О новых подробностях в уголовном деле «Облкоммунэнерго», возбужденного по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), рассказал адвокат бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Николай Бердников.

Уголовное дело было возбуждено осенью 2025 года по факту хищения бюджетных средств Свердловской области через «Объединенную теплоснабжающую компанию» (ОТСК, «дочка» «Облкоммунэнерго»). В нем пять фигурантов: Олег Чемезов, бывший директор ОТСК Антон Боликов, бывший директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, бывший совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров и его ближайшая соратница Татьяна Черных, возглавлявшая совет директоров «Корпорации СТС».

По версии следствия, обвиняемые похищали деньги из областного бюджета через ОТСК, ссылаясь на необходимость возмещения ее затрат по трем концессионным соглашениям, касающимся объектов теплоснабжения, систем горячей и холодной воды. Как считает следствие, Олег Чемезов, занимая с 2021 года по 2025 год пост вице-губернатора, способствовал незаконной деятельности ОТСК. На данный момент Татьяна Черных, Алексей Бобров, Олег Чемезов находятся под домашним арестом, а Дмитрий Буданов и Антон Боликов — в СИЗО.

Параллельно с расследованием уголовного дела активы Алексея Боброва и его партнера Артема Бикова, включая «Облкоммнуэнерго», ОТСК, «Корпорацию СТС», общая капитализация которых составила почти 140 млрд руб., в октябре 2025 года были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Позже Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил еще два иска Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ активов Алексея Боброва и Артема Бикова.

Николай Бердников сообщил «Ъ-Урал», что Татьяна Черных и Алексей Бобров заключили досудебное соглашение, в рамках которого дали показания на Олега Чемезова. Благодаря этому их и отпустили под домашний арест из следственного изолятора, где они находились с сентября 2025 года.

По словам собеседника «Ъ-Урал», Татьяна Черных призналась в хищении 144 млн руб. из ОТСК и рассказала о том, как якобы получал взятки Олег Чемезов. Например, она дала показания, что знает со слов Дмитрия Буданова о том, как объекты компании, которые принадлежат семье бывшего чиновника, подключались к электроснабжению по льготным тарифам. Таким образом, якобы Дмитрий Буданов дал Олегу Чемезову взятку 3,5 млн руб. Алексей Бобров признался, что передал экс-чиновнику 10 млн руб.

«Благодаря ложным показаниям и оговорам Чемезова, обвиняемые Бобров и Черных могут быть осуждены в особом порядке к более мягкому наказанию, хотя законных оснований для этого не имеется»,— пояснил Николай Бердников. По его словам, на возможный оговор подана жалоба прокурору Свердловской области Борису Крылову.

Адвокаты Татьяны Черных от комментариев отказались, а со стороной защиты Дмитрия Буданова и Алексея Боброва связаться не удалось. Сейчас расследование уголовного дела завершено, фигуранты должны ознакомится с материалами.

Олег Чемезов с конца 2025 года находится под домашним арестом. О предъявлении ему других обвинений не сообщалось.

В июне Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшую супругу Олега Чемезова Ирину Чемезову к пяти годам условно за два эпизода мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) с грантами областного департамента туризма на общую сумму около 15 млн руб. Средства предназначались на обустройство пляжа на берегу озера Таватуй. По мнению следователей, все построенные объекты Ирина Чемезова намеревалась использовать в «личных целях». Она вину не признала.

Артем Путилов