Ущерб возмещен, арест заменен

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил домашний арест на полгода, до 1 марта 2027 года, экс-совладельцу изъятого в доход РФ «Облкоммунэнерго» Алексею Боброву и смягчил меру пресечения до запрета определенных действий его ближайшей соратнице Татьяне Черных, ранее возглавлявшей совет директоров «Корпорации СТС». По версии следствия, они похитили 144 млн руб. из бюджета Свердловской области через «Объединенную теплоснабжающую компанию» (ОТСК, «дочка» «Облкоммунэнерго»). Обвиняемые вину признали и возместили ущерб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Черных во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Татьяна Черных во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сначала Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга рассмотрел меру пресечения Татьяне Черных, которая с сентября 2025 года находилась в СИЗО, а недавно была помещена под домашний арест. Она пришла раньше назначенного времени, поздоровалась с журналистами. На просьбу дать комментарий она ответила, что «с радостью бы, но закон не позволяет». Она заметно исхудала. По ее словам, в СИЗО она сломала позвоночник, из-за чего ходит, постоянно чувствуя боль.

Прокурор запросил для нее продление домашнего ареста на шесть месяцев. Она, как и ее адвокат, не была против, лишь попросила о смягчении условий: больше прогулок, свиданий с родственниками, восстановление доступа к Госуслугам, чтобы проголосовать на предстоящих выборах. На заседании стало известно, что Татьяна Черных совместно с Алексеем Бобровым возместили весь ущерб по своему уголовному делу — 144 млн руб. Она пояснила журналистам, что остальные фигуранты дела этого делать не хотят. Когда суд смягчил для нее меру пресечения до запрета определенных действий, госпожа Черных была приятно удивлена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бобров перед заседанием суда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Алексей Бобров перед заседанием суда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Алексей Бобров на заседании, где рассматривали для него меру пресечения, выглядел свежо, но пользовался слуховым аппаратом. Журналисты видели, что он не мог вспомнить адрес прописки и адрес, где сейчас содержится под домашним арестом. Вскоре заседание закрыли из-за медицинской тайны. В итоге суд продлил Алексею Боброву домашний арест на шесть месяцев, до 1 марта 2027 года.

Уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с бюджетными средствами Свердловской области в «Объединенной теплоснабжающей компании» было возбуждено осенью 2025 года. По версии следствия, обвиняемые похитили 144 млн руб. из бюджета, ссылаясь на необходимость возмещения затрат по трем концессионным соглашениям, касающимся объектов теплоснабжения, систем горячей и холодной воды.

Всего в уголовном деле пять фигурантов: экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывший директор ОТСК Антон Боликов (находится под домашним арестом), бывший директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов (находится в СИЗО), Алексей Бобров и Татьяна Черных. Как считает следствие, Олег Чемезов, занимая с 2021 года по 2025 год пост вице-губернатора, способствовал незаконной деятельности ОТСК.

Уголовные дела Алексея Боброва и Татьяны Черных выделены в отдельное производство, так как они приpнали вину и дали показания на Олега Чемезова. Защита бывшего вице-губернатора региона считает их ложными.

Параллельно с расследованием уголовного дела активы Алексея Боброва и его партнера Артема Бикова, включая «Облкоммунэнерго», ОТСК и «Корпорацию СТС», общая капитализация которых составила почти 140 млрд руб., в октябре 2025 года были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Позже Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил еще два иска Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ активов Алексея Боброва и Артема Бикова.

Артем Путилов