Сделка вывела из СИЗО

Экс-совладельца изъятой в доход государства «Корпорации СТС» Алексея Боброва и бывшего директора холдинга Татьяну Черных отпустили под домашний арест. Уголовное дело в отношении них возбуждено из-за хищения 1 млн руб. бюджетных средств Свердловской области при выполнении договоров концессии. По сведениям «Ъ-Урал», Татьяна Черных заключила досудебное соглашение. По некоторым данным, Алексей Бобров сделал то же самое. Они находились в СИЗО с конца сентября 2025 года и ранее вину не признавали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Татьяна Черных Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Алексей Бобров Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Татьяна Черных Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Алексей Бобров Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

О том, что Алексея Боброва и Татьяну Черных перевели из СИЗО под домашний арест, рассказал источник «Ъ-Урал», близкий к следствию. По его данным, Татьяна Черных заключила досудебное соглашение, признав вину и ущерб от своих действий. По предварительным данным, Алексей Бобров тоже мог пойти на сделку со следствием, но подтвердить это пока не удалось.

В СИЗО их отправили в конце сентября 2025 года по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) по делу о хищении 1 млн руб. бюджетных средств из «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочка «Облкоммунэнерго»). Кроме них, фигурантами дела стали бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, экс-директор ОТСК Антон Боликов и экс-гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

По версии следствия, они похищали средства из бюджета Свердловской области через ОТСК, ссылаясь на необходимость возмещения ее затрат по трем концессионным соглашениям, касающимся объектов теплоснабжения и систем горячей, холодной воды. По версии обвинения, Олег Чемезов, занимая пост вице-губернатора, способствовал незаконной деятельности ОТСК. Организатором схемы следствие считает Татьяну Черных.

Разоблачить их следствию помог бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который был задержан в январе 2025 года за взяточничество (ч.6 ст.290 УК РФ). Он признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания на всех фигурантов уголовного дела. В декабре 2025 года Николай Смирнов осужден на пять лет условно. Он дал показания, как заключались договоры концессии между правительством Свердловской области и ОТСК в 2023 и 2024 годах. «Как правило, Алексей Бобров и Татьяна Черных обсуждали со мной два основных организационных момента. Во-первых, убыточность для ОТСК концессии как таковой, а также попытки разрешить проблемные вопросы с задержкой оплаты со стороны концедиента. Я отказывался переводить бюджетные средства из-за нарушения предоставления отчетных документов. Тогда они шли напрямую к Евгению Куйвашеву (губернатор Свердловской области в 2012–2025 годах)», — рассказал следователям Николай Смирнов (копии допроса есть в распоряжении «Ъ-Урал»).

По его словам, основную часть получаемых по концессии денег ОТСК направляла не на инвестиции и капитальные ремонты, а на оплату эксплуатационных расходов. «Тарифы на тепловую энергию, горячую и холодную воду, а также водоотведение для ОТСК практически всегда были выше аналогичных показателей других организаций коммунального комплекса»,— пояснил Николай Смирнов.

На сделку со следствием готов пойти и Дмитрий Буданов. Бывший гендиректор «Облкоммунэнерго» скрылся в сентябре 2025 года, когда задержали остальных фигурантов уголовного дела. В июле 2026 года он сдался правоохранительным органам.

По данным «Ъ-Урал», его подозревают в трех преступных эпизодах, один из которых касается хищения 1 млн руб. бюджетных средств через ОТСК совместно с другими обвиняемыми.

Напомним, активы Алексея Боброва и его партнера Артема Бикова, включая «Облкоммнуэнерго», ОТСК, «Корпорацию СТС», были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры в октябре 2025 года, общая капитализация которых составляет почти 140 млрд руб. Позже Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил еще два иска Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ активов Алексея Боброва и Артема Бикова.

Артем Путилов