Саудовская Аравия сообщила о попадании еще одного снаряда в столичный аэропорт
11.10.2026, 19:22
Неопознанный снаряд попал в терминал №4 международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде. В здании начался пожар, сообщил Турки аль-Малики, официальный представитель возглавляемой Саудовской Аравией аравийской коалиции — военно-политического альянса, участники которого оказывают поддержку международно признанному правительству Йемена в конфликте с хуситами.
Через несколько минут военные отчитались о перехвате крылатой ракеты в районе аэропорта. Информацию об атаке подтвердило управление гражданской авиации Саудовской Аравии (GACA). Есть пострадавшие, их число уточняется. Эр-Рияд пока не возложил ответственность за удары на кого-либо.
В начале октября движение Ансар Аллах (хуситы) объявило воздушное пространство Саудовской Аравии зоной боевых действий и предостерегло авиакомпании от полетов в страну и из нее. За прошедшую неделю хуситы трижды атаковали столичный аэропорт, перевозчики отменяли рейсы на несколько дней вперед. При атаках 10 октября погибли 12 человек, свыше 300 получили ранения.