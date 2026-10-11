Саудовская Аравия сообщила о попадании еще одного снаряда в столичный аэропорт

В начале октября движение Ансар Аллах (хуситы) объявило воздушное пространство Саудовской Аравии зоной боевых действий и предостерегло авиакомпании от полетов в страну и из нее. За прошедшую неделю хуситы трижды атаковали столичный аэропорт, перевозчики отменяли рейсы на несколько дней вперед. При атаках 10 октября погибли 12 человек, свыше 300 получили ранения.