Культура отмены вышла в плюс
Как бизнес заработал на ситуации вокруг концерта Канье Уэста
11.10.2026, 18:09
Бизнес Санкт-Петербурга все-таки заработал на концерте Канье Уэста. Мероприятие должно было пройти 10 и 11 октября. Как рассказали “Ъ FM” предприниматели, многие из тех, кто планировал посетить выступление, не стали отменять поездку в Северную столицу.
По словам отельеров, примерно треть гостей, которые бронировали номера, все же заселились в гостиницы. Каждый пятый решил не оформлять возврат и оставил деньги на депозите. А 30% и вовсе не связались с гостиницей, поделился предварительными подсчетами владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы:
«Некоторые все равно приехали, и мы выходные низкого сезона при недозагруженном отеле реализовали хорошо. 30% заявок были аннулировано, клиенты вернули деньги. Порядка 20% гостей получили от нас так называемые ваучеры на будущее пребывание. То есть деньги не пропали, но люди согласились приехать в более поздние даты с повышением категории номера в подарок. Это действенная мера для того, чтобы не возвращать деньги, которые отель уже получил.
Такую ситуацию мы объясняем тем, что очень долго не было официальной отмены концерта. Сначала гости надеялись на то, что он все-таки состоится, кто-то, наверное, рассчитывал приехать в Петербург несмотря ни на что. Чуть позже, вероятно, многие уже смирились с тем, что они эти деньги потеряли. Хотя зря, можно было попросить о депозите, и законодательство позволяет оформлять и возвраты в полном объеме не позднее, чем за сутки до заселения».
При этом многие пятизвездные гостиницы в принципе не увидели массовых отмен, рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров, владелец петербургского ресторана Marisco Леонид Гарбар:
«Понятно, что такие мероприятия стимулируют бронирования в отелях и ресторанах. Это чувствуется. В некоторых гостиницах уровнем повыше, там где останавливаются состоятельные гости, отмен практически не было. В городе на 11 октября запланирован концерт Сергея Лазарева, так что кто-то решил посетить его или просто провести выходные в городе. Отмены прошли в больших отелях, может быть, в размере 30-40%».
После официальной отмены концерта: некоторые петербургские заведения решили провести тематические мероприятия. Например, один из баров на Петроградской стороне устроил «Вечеринку несбывшихся надежд». Некоторые клубы предлагали посетителям с билетами на Канье бесплатные напитки и скидки на вход. В залах был аншлаг, рассказала Виктория, менеджер ресторана Mekong, где накануне весь вечер включали музыку рэпера с винила:
«Когда произошла отмена концерта, мы решили провести такой вечер. По гостям все было даже лучше, чем можно себе представить. Вечер среды, а уже все залы и посадочные места оказались заняты. Полные залы, мы меняли пластинки, кто-то заказывал определенные треки, мы их ставили. Это было бесплатно, просто чтобы гостям было весело, комфортно, круто, классно».
Об отмене шоу Канье Уэста стало известно еще в конце лета. Организаторы — компания Say Agency сообщали, что продали более 100 тыс. билетов. Стоимость варьировалась от 9 тыс. руб. до 160 тыс. руб. Позже руководство «Газпром Арены» заявило, что договор на аренду стадиона не подписан. Глава агентства Анна Субчева позже призналась, что запустить продажи без финального контракта было их главной ошибкой.
Сейчас петербургские правоохранители проводят доследственную проверку, а счета организаторов арестованы из-за массовых исков от зрителей. В самом агентстве обещают, что начнут возвращать деньги за билеты 12 октября. Претендовать на выплату смогут все желающие.