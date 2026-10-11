Культура отмены вышла в плюс

Такую ситуацию мы объясняем тем, что очень долго не было официальной отмены концерта. Сначала гости надеялись на то, что он все-таки состоится, кто-то, наверное, рассчитывал приехать в Петербург несмотря ни на что. Чуть позже, вероятно, многие уже смирились с тем, что они эти деньги потеряли. Хотя зря, можно было попросить о депозите, и законодательство позволяет оформлять и возвраты в полном объеме не позднее, чем за сутки до заселения».