На билеты оформился возврат

Покупатели билетов на концерт Канье Уэста начали получать возвраты денег. Пока это единичные случаи и касаются тех, кто успел подать на организаторов в суд. Сама компания SAY Agency обещает начать возвраты с 12 октября. Организатор анонсировал два концерта Канье Уэста на петербургской «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Но сама площадка заявила, что не подписывала договор об аренде. Власти города также отрицали, что концерт состоится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Randall Hill / Reuters Фото: Randall Hill / Reuters

10 сентября компания Say Agency подтвердила отмену, при этом несколько раз призвала всех «следить за новостями». Но к середине месяца даты в Петербурге исчезли и с сайта мирового тура исполнителя. В чатах уже собираются люди, кто успел добиться возврата, его производит сервис Intickets. Деньги начали приходить в последние два дня. Публично известных случаев пока не больше десяти.

Среди тех, кому пришли деньги, собеседник “Ъ FM” Арсений Соболев. Ему удалось получить обратно больше 100 тыс. руб.:

«27 августа я попытался вернуть деньги через услугу Charge Back в своем банке, сразу после первого объявления "Газпром Арены", что концерт не может состояться без подписания договора. Но мне отказали, ссылаясь на то, что официального объявления об отмене мероприятия не было. 11 сентября я отправил жалобу в Роспотребнадзор, а также составил досудебные претензии и отправил их на электронную почту обеих компаний, Intickets и Say Agency. В этот же день я получил отказ от Intickets шаблонным письмом, что акционные билеты не подлежат возврату, согласно оферте. На мое возражение последовало сообщение, что ответ по существу мне был предоставлен.

Ссылаясь уже на отказ на возражение, я начал составлять исковое заявление. Сразу скажу, что я не ожидал истечения 10-дневного срока на возврат денежных средств в досудебном порядке. 13 сентября я составил иск и отправил через электронную форму в Щербинский районный суд.

Прошло несколько дней, я уже думал, что, может быть, заявление где-то потерялось, поэтому распечатал 200 листов моего искового заявления и все приложения и отнес 25 сентября лично в суд. А также через "Почту России" отправил аналогичные претензии в Intickets и Say Agency. При этом знаю случаи, когда, допустим, Intickets забирали письма с почты, а Say Agency — нет. Только 2 октября мне вернулись средства. После этого я составил претензию о возврате денежных средств за сервисный сбор и отзывать иск не собираюсь».

Между тем приставы начали накладывать аресты на средства организатора концертов Канье Уэста. Пока речь лишь о сумме 115 тыс. руб. Это сравнимо с ценой билета в ложу. Как пишет ТАСС, первый известный случай произошел по иску из Самары. Всем покупателям на полный возврат надеяться не стоит, считает партнер адвокатского бюро a.t.Legal Андрей Торянников:

«Не представляю другого варианта наложения ареста на имущество, кроме как для обеспечения потенциального иска. Понятно, что при таком объеме проданных билетов 115 тыс. руб. никому не помогут. Если таких исков будет много, то затем, как правило, делают сводное исполнительное производство, и уже в его рамках все пострадавшие получают равную долю.

При этом возможно банкротство компании-организатора. С учетом того, что СМИ сообщают, что 1,5 млрд руб. они уже успели перечислить певцу в качестве невозвратного платежа, понятно, что в принципе надеяться на погашение всей задолженности перед покупателями билетов не приходится. Любой из кредиторов при наличии достаточной суммы может обратиться за банкротством компании, да и она сама может к этому прибегнуть, понимая, что объем задолженности, который необходимо выплатить, ее имущество и активы не покрывает».

Как писал “Ъ”, в конце сентября правоохранители начали доследственную проверку на предмет мошенничества в особо крупном размере со стороны Say Agency. Материалы собирает петербургская полиция, затем их планируют передать в Москву.

Александра Абанькова