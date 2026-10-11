«Удар хуситов по гражданской цели в Саудовской Аравии следует считать ожидаемым ответом»

Хуситы не намерены отступать после смертоносного удара по аэропорту Эр-Рияда: «Мы продолжим атаки — не летайте туда»

В последние дни хуситы усилили нападения на саудовские города, все чаще выбирая своими целями аэропорты в рамках кампании, направленной на дестабилизацию авиационной отрасли королевства и фактическое закрытие его воздушного пространства… Новое обострение конфликта между хуситами и Саудовской Аравией началось в июле, положив конец четырехлетнему затишью в гражданской войне в Йемене… В прошлом месяце хуситы предприняли стремительное наступление, захватив стратегически важные прибрежные районы на юго-западе Йемена, выходящие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Эти территориальные приобретения укрепили их позиции вдоль одного из важнейших морских торговых путей в мире. Хуситы и ранее демонстрировали способность атаковать судоходство в Красном море… однако продвижение к побережью обеспечило им более жесткий контроль над движением через этот стратегически важный проход… Его стратегическое значение, особенно для Саудовской Аравии, резко возросло из-за перекрытия в ходе войны с Ираном Ормузского пролива, расположенного с противоположной стороны Аравийского полуострова.