«Удар хуситов по гражданской цели в Саудовской Аравии следует считать ожидаемым ответом»
Хуситы атаковали аэропорт в Эр-Рияде: реакция мировых СМИ
Аль-Джазира (Доха, Катар)
Саудовская Аравия сообщает о 12 погибших, 300 раненых в результате атаки хуситов на аэропорт Эр-Рияда
Атака произошла на фоне обострения боевых действий в Йемене, где силы, лояльные международно признанному правительству, ведут борьбу за контроль над страной с поддерживаемыми Ираном хуситами. Саудовская Аравия развернула воздушную кампанию в поддержку наземной операции йеменского правительства и заявила о сотнях ударов по удерживаемой хуситами территории, в том числе по столице страны Сане… Наваф Обейд, старший научный сотрудник лондонского King’s College, говорит, что удар хуситов по гражданской цели в Саудовской Аравии следует считать ожидаемым ответом. «Это вопрос ожиданий, учитывая то, что хуситы подвергаются ударам Саудовской Аравии на протяжении последних… двух недель. Ожидалось, что это в определенном роде единственный способ нанести ответный удар»,— заявил он «Аль-Джазире».
Financial Times (Лондон, Великобритания)
12 человек убиты, сотни ранены в результате ракетного удара по аэропорту Эр-Рияда
Это самое кровопролитное нападение на Саудовскую Аравию за последнее десятилетие. Противостояние между королевством и хуситами продолжает обостряться на фоне войны, начатой США и Израилем против Ирана… Нынешнее нападение стало новой угрозой усилиям наследного принца Мухаммеда бен Сальмана по привлечению инвестиций и туристов… Продолжающиеся удары по Эр-Рияду вызывают особенную озабоченность у саудовских властей. Город является не только политической и деловой столицей страны, но и центром программ экономических и социальных реформ наследного принца. Именно здесь реализуются некоторые из его самых амбициозных проектов, включая новый парк развлечений и национальный парк, который в четыре раза превосходит по площади Центральный парк в Нью-Йорке.
The New York Times (Нью-Йорк, США)
Несколько дней смертоносных атак хуситов показали уязвимости Саудовской Аравии
Удары хуситов по Эр-Рияду подчеркнули способность группировки атаковать важнейшие объекты инфраструктуры саудитов, что усиливает давление на наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, фактического лидера страны, чтобы добиться прекращения этих нападений… У Саудовской Аравии не так много простых вариантов для того, чтобы восстановить стабильность, от которой зависят ее амбиции в сфере экономики… Перед королевством стоит сложная задача остановить нападения хуситов, одновременно избегая продолжительной войны против этого движения, которое сумело выжить, несмотря на годы саудовских бомбардировок.
Едиот ахронот (Тель-Авив, Израиль)
Хуситы не намерены отступать после смертоносного удара по аэропорту Эр-Рияда: «Мы продолжим атаки — не летайте туда»
В последние дни хуситы усилили нападения на саудовские города, все чаще выбирая своими целями аэропорты в рамках кампании, направленной на дестабилизацию авиационной отрасли королевства и фактическое закрытие его воздушного пространства… Новое обострение конфликта между хуситами и Саудовской Аравией началось в июле, положив конец четырехлетнему затишью в гражданской войне в Йемене… В прошлом месяце хуситы предприняли стремительное наступление, захватив стратегически важные прибрежные районы на юго-западе Йемена, выходящие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Эти территориальные приобретения укрепили их позиции вдоль одного из важнейших морских торговых путей в мире. Хуситы и ранее демонстрировали способность атаковать судоходство в Красном море… однако продвижение к побережью обеспечило им более жесткий контроль над движением через этот стратегически важный проход… Его стратегическое значение, особенно для Саудовской Аравии, резко возросло из-за перекрытия в ходе войны с Ираном Ормузского пролива, расположенного с противоположной стороны Аравийского полуострова.