«Яндекс» вновь сообщил о сбоях в работе «Алисы» и умных устройств
11.10.2026, 15:14
Перебои происходят в работе нейросети «Алисы AI», а также сервисов умного дома и умных устройств «Яндекса». Это связано с повреждением инфраструктуры дата-центров компании. Об этом сообщила ее пресс-служба ТАСС.
В «Яндексе» добавили, что инженеры делают все возможное для скорейшего восстановления работы сервисов. Неполадки наблюдались 9 октября: часть функций «Алисы AI» стала временно недоступна, а ответы нейросети могли приходить с задержкой.
Дата-центры «Яндекса» третий раз за неделю подверглись атаке беспилотников. Компания сообщила 8 октября о повреждении центра обработки данных (ЦОД) в городе Сасово в Рязанской области, 9 октября — в Калуге. Сегодня, 11 октября, был поврежден ЦОД во Владимире. Он полностью остановил работу.