В работе «Алисы» произошел сбой после атак на дата-центры «Яндекса»
09.10.2026, 17:11
Часть функций «Алисы AI» временно недоступна, а ответы нейросети могут приходить с задержкой. Об этом сообщила пресс-служба команды «Алисы AI».
По данным пресс-службы, сбои связаны с ударами БПЛА на дата-центры «Яндекса» в Сасово и Калуге. Команда «Алисы» предупредила о возможных паузах перед ответами «Станции» на вопросы пользователей. Кроме того, отдельные устройства умного дома могут работать нестабильно.
8 октября БПЛА ударили по дата-центру «Яндекса» в рязанском Сасово, после чего загорелась инфраструктура объекта. После ЧП были зафиксированы сбои в Рунете, в том числе в работе отдельных сервисов «Яндекса», сайтов СМИ и соцсетей. На следующий день под удары дронов попал дата-центр в Калуге. «Яндекс» пока затрудняется назвать сроки полного восстановления оборудования на обоих объектах.