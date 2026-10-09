В работе «Алисы» произошел сбой после атак на дата-центры «Яндекса»

По данным пресс-службы, сбои связаны с ударами БПЛА на дата-центры «Яндекса» в Сасово и Калуге. Команда «Алисы» предупредила о возможных паузах перед ответами «Станции» на вопросы пользователей. Кроме того, отдельные устройства умного дома могут работать нестабильно.