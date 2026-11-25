По результатам тестов и пилотов МФО может сделать вывод о неготовности технологии именно к массовому внедрению в «тяжелом» формате, предусмотренном для МФО, уверены в СРО «МиР». На практике переход на обязательную биометрию имеет несколько технологических и психологических сложностей, в частности, многие заемщики по-прежнему не готовы предоставлять биометрические данные, обращает внимание директор по маркетингу финансовой онлайн-платформы Webbankir Алексей Варпаховский.Сегодня для получения микрозаймов доступна база примерно из 28 млн биометрических образцов: 7,6 млн подтвержденных и 20,4 млн стандартных, уточнили в ЦБТ. Стандартная биометрия сдается самостоятельно, тогда как подтвержденная регистрируется только при очном присутствии в банке или МФЦ. В ЦБТ заявляют, что центр обеспечил техническую готовность ЕБС для работы МФО до 1 марта и весь необходимый функционал работает в промышленной эксплуатации.