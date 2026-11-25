Потеря лица
Финансисты просят продлить послабления по применению идентификации через ЕБС
Практика применения идентификации клиентов через ГИС «Единая биометрическая система» (ЕБС) при выдаче онлайн-займов привела к падению показателя успешно заключенных договоров в 11 раз. Финансисты просят ЦБ отложить применение надзорных мер к микрофинансовым и микрокредитным компаниям за отсутствие идентификации через ЕБС до начала 2028 года. В противном случае, предупреждают они, уже в следующем году рынок могут покинуть 25% микрофинансовых организаций (МФО).
Национальный совет финансового рынка (НСФР) попросил ЦБ продлить действие периода, в течение которого не применяются надзорные меры к микрофинансовым компаниям (МФК), не исполняющим обязанность удаленной идентификации клиентов в ЕБС, до 1 января 2028 года. Соответствующее письмо (с ним ознакомился “Ъ”) совет направил регулятору 23 ноября. В ЦБ отметили, что получили письмо и рассмотрят его в установленном порядке.
Согласно законодательству, микрофинансовые и микрокредитные компании (МКК) при дистанционном приеме на обслуживание клиента обязаны осуществлять его идентификацию через ГИС ЕБС с 1 марта 2026 года и с 1 марта 2027 года соответственно. За неисполнение требования предусмотрены штрафы, достигающие сотен тысяч рублей, а также надзорные меры ЦБ вплоть до исключения компании из государственного реестра, влекущего запрет на деятельность.
В начале мая ЦБ выпустил письмо, согласно которому воздержится от применения надзорных мер к МФК до 1 января 2027 года в случае неисполнения этого требования.
По данным Центробанка, дистанционный канал для МФО является основным и продолжает расширяться — в 2025 году более 91% выдач в потребительском сегменте предоставлены в онлайн-формате. С учетом ввода вышеуказанного требования надежная и работоспособная дистанционная идентификация через ЕБС является критическим элементом функционирования отрасли МФО, отмечают в НСФР.
По оценке независимых экспертов, ожидается сокращение числа действующих МФО на 7% до конца 2026 года и более чем на 25% к концу 2027 года, в том числе из-за расходов на ИТ-инфраструктуру для соответствия требованиям о проведении дистанционной идентификации посредством ГИС ЕБС.
Уход легальных игроков не будет означать исчезновения спроса на кредиты на небольшие суммы — он лишь будет перераспределен в том числе в пользу нерегулируемых кредиторов, указывают в НСФР.
В НСФР считают, что участникам микрофинансового рынка необходим более длительный переходный период. Предлагаемый срок обусловлен необходимым технологическим циклом формирования «дорожной карты», доработкой на стороне Центра биометрических технологий (ЦБТ, оператор ЕБС), а также адаптацией на стороне МФО, отмечается в письме.
По словам участников рынка, идентификация через ЕБС негативно влияет на бизнес. Тестирование на реальных клиентах показало уровень конверсии в успешное заключение договора при идентификации с использованием ГИС ЕБС — 7,2% против 76% в стандартном канале, отмечает собеседник “Ъ” на финансовом рынке. По его словам, падение конверсии почти в 11 раз «представляется категорически неприемлемым для работы МФО».
По результатам тестов и пилотов МФО может сделать вывод о неготовности технологии именно к массовому внедрению в «тяжелом» формате, предусмотренном для МФО, уверены в СРО «МиР». На практике переход на обязательную биометрию имеет несколько технологических и психологических сложностей, в частности, многие заемщики по-прежнему не готовы предоставлять биометрические данные, обращает внимание директор по маркетингу финансовой онлайн-платформы Webbankir Алексей Варпаховский.Сегодня для получения микрозаймов доступна база примерно из 28 млн биометрических образцов: 7,6 млн подтвержденных и 20,4 млн стандартных, уточнили в ЦБТ. Стандартная биометрия сдается самостоятельно, тогда как подтвержденная регистрируется только при очном присутствии в банке или МФЦ. В ЦБТ заявляют, что центр обеспечил техническую готовность ЕБС для работы МФО до 1 марта и весь необходимый функционал работает в промышленной эксплуатации.
Рынок понимает всю сложность ситуации, поэтому активно ведет работу, однако явно совершенных шагов недостаточно и реализовать требования к марту следующего года не смогут 70% компаний, отмечает основатель Rodin Capital Алексей Родин. Среди кредиторов наиболее уязвимы небольшие МКК — чем меньше договоров заключает компания, тем дороже ей обходится подключение к ЕБС в расчете на один выданный заем, указывает директор юридического департамента МФК «Джой Мани» Ирина Селезнева.