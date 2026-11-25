Отбой-баба
Соперница по дебютному профессиональному поединку отказалась от встречи с Иман Хелиф
Алжирская боксерша Иман Хелиф, героиня скандала парижской Олимпиады 2024 года, столкнулась с проблемами с проведением первого в карьере профессионального боя. Голландка Кларида Сарабия, которая должна была встретиться с ней 15 декабря, отказалась от участия в матче. Это произошло после того, как менеджмент Сарабии запросил медицинские документы Хелиф, ранее не прошедшей гендерный тест из-за отклонений в сексуальном развитии, но пытающейся доказать право участвовать в женских соревнованиях.
Об отмене боя между Иман Хелиф и Кларидой Сарабией сообщила занимающаяся его организацией промоутерская компания Stair Event. Согласно заявлению организатора, голландская боксерша отказалась от участия в нем «по административным причинам». Представитель компании, однако, пообещал Reuters, что Хелиф все равно, как и запланировано, выйдет 15 декабря на ринг парижского зала Maison de la Mutualite, а Сарабии оперативно найдут замену. NOS и несколько других изданий ранее отмечали огромный ажиотаж, связанный с декабрьским поединком. Он, в частности, выразился примерно в 80 запросах на его освещение от различных медиаресурсов. В последние годы ни одно боксерское мероприятие во Франции не привлекало такого внимания. Рекорд же поставило событие формально абсолютно рядовое — шестираундовый матч во втором полусреднем весе (до 69,9 кг), в котором на кону не стоит даже второстепенный титул.
Высокий интерес к бое объясним звучностью имени Иман Хелиф. Громким его сделал скандал во время парижской Олимпиады летом 2024 года. Алжирка на ней завоевала золото в категории до 66 кг. Но ее, как и другую чемпионку — тайваньку Линь Юйтин (до 57 кг), обсуждали отнюдь не в контексте их спортивных достижений. Соперницы боксерш, прежде всего отличающейся жестким ударом Хелиф, возмущались тем обстоятельством, что Международный олимпийский комитет (МОК) в принципе разрешил им состязаться.
И Иман Хелиф, и Линь Юйтин ранее были отстранены от соревнований Международной боксерской ассоциации (IBA), в то время контролировавшей любительский бокс, после гендерных тестов. Они показали, что спортсменки являются носительницами мужской Y-хромосомы.
Занимавшему должность президента МОК Томасу Баху пришлось тогда под шквалом критики защищать позицию головной спортивной структуры, настаивавшей на недопустимости таких проверок и осуществлявшей допуск «по паспорту».
Страсти вокруг Иман Хелиф не утихали и после Олимпиады. Для спортсменок с отклонениями в сексуальном развитии она превратилась в символ борьбы за право выступать в женских соревнованиях, невзирая на «особенности», для остальных — чуть ли не в основную причину сражаться за обеспечение их «чистоты» наиболее жесткими способами. В итоге победил скорее подход, которого придерживались критики Хелиф. Весной этого года МОК анонсировал новую гендерную политику организации, которая будет действовать начиная с ближайшей Олимпиады — ее летом 2028 года примет Лос-Анджелес. Суть политики в том, что отныне допуск к участию в женских соревнованиях будут получать только «биологические женщины», а принадлежность к женской категории будет определяться наличием или отсутствием у атлета гена SRY, определяемого тестированием. Его по собственной инициативе ввел уже целый ряд федераций, включая World Boxing, которая теперь отвечает за проведение олимпийского турнира.
Иман Хелиф два с лишним года, прошедшие после Олимпиады, без видимых успехов занималась защитой собственной репутации в разных инстанциях, в том числе в Спортивном арбитражном суде (CAS), а в боксерском сообществе подозревали, что она покинула ринг навсегда.
Однако после долгого перерыва алжирка вдруг объявила, что возвращается в бокс — правда, не любительский, а профессиональный. В нем пока гендерное тестирование не применяется.
С возвращением, которое, по словам промоутера боксерши Ясина Берраба, должно вылиться в чемпионский титул, дела не складываются. На самом деле дебютный бой Хелиф — с немкой Юлией Игель — планировался еще на апрель, но был отменен, по официальной информации, из-за травмы золотой медалистки Олимпиады. А за «административными причинами», упоминающимися в объяснениях по поводу отказа Клариды Сарабии, кажется, скрываются все те же причины, что заставили косо смотреть на Хелиф после Олимпиады многих спортсменов, спортивных функционеров и политиков. Брат голландской боксерши Поррес Сарабия, работающий ее менеджером, рассказал в интервью газете AD, что «его основной обязанностью является защита ее безопасности». То, что он не сможет ее обеспечить, Сарабия, если верить ему, почувствовал, когда запросил «медицинскую информацию» у команды Иман Хелиф и получил отказ вместе с угрозами в свой адрес.