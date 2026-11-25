Страсти вокруг Иман Хелиф не утихали и после Олимпиады. Для спортсменок с отклонениями в сексуальном развитии она превратилась в символ борьбы за право выступать в женских соревнованиях, невзирая на «особенности», для остальных — чуть ли не в основную причину сражаться за обеспечение их «чистоты» наиболее жесткими способами. В итоге победил скорее подход, которого придерживались критики Хелиф. Весной этого года МОК анонсировал новую гендерную политику организации, которая будет действовать начиная с ближайшей Олимпиады — ее летом 2028 года примет Лос-Анджелес. Суть политики в том, что отныне допуск к участию в женских соревнованиях будут получать только «биологические женщины», а принадлежность к женской категории будет определяться наличием или отсутствием у атлета гена SRY, определяемого тестированием. Его по собственной инициативе ввел уже целый ряд федераций, включая World Boxing, которая теперь отвечает за проведение олимпийского турнира.