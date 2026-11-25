В Италии допустили поставку Украине до 20 истребителей Eurofighter
Италия может поставить Украине от 10 до 20 истребителей Eurofighter, пишет La Repubblica. По данным газеты, итальянские власти обеспокоены атакой ВСУ на суда в территориальных водах Ливии, однако приостанавливать будущую военную помощь Украине или разрывать уже действующие контракты не собираются.
Накануне, отмечает La Repubblica, глава МИД Италии Антонио Таяни созвонился с украинским коллегой Андреем Сибигой и призвал Киев к сдержанности. Министр, в частности, призвал Украину не допускать атак в Средиземноморье.
В начале ноября министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти подписал 13-й пакет военной помощи Украине. Решение вызвало разногласия внутри правительства страны. Одна из правящих партий — «Лига» — выступила против расширения военных поставок.