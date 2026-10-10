Инвестиции ушли в склады
Что происходит со спросом на коммерческую и жилую недвижимость
10.10.2026, 18:37
Вложения в жилую и коммерческую недвижимость в России заметно сократились. По сравнению с 2025-м они упали примерно на треть. С января по сентябрь 2026-го объем вложений в объекты составил 565 млрд руб. Об этом пишет “Ъ” со ссылкой на данные IBC Real Estate. Число сделок в этой сфере также уменьшилось.
Эксперты отмечают, что средний срок окупаемости проектов на рынке недвижимости вырос с девяти до 12-15 лет. Снижают привлекательность таких вложений и другие факторы, считает член совета директоров инвестиционной платформы «Симпл Эстэйт» Артем Цогоев:
«Падение интереса инвесторов, очевидно, связано с неблагоприятной экономической ситуацией в России. На самом деле продажи упали и в сегменте жилья, и в сегменте коммерческой недвижимости. В последнем из перечисленных существует достаточно большой объем аналитики, и можно смотреть на ситуацию во всей красе и в динамике. Другое дело, что в основном жилую недвижимость покупали частные инвесторы, и они в настоящее время не очень активны.
Если раньше процент инвестиционных сделок в покупках жилья достигал 15%, то сейчас, я думаю, не превышает 5%.
Поэтому спрос инвесторов на покупку жилой недвижимости для сдачи в аренду — новостроек или вторички — снизился. Но не могу сказать, насколько это можно сравнить со снижением коммерческой недвижимости».
В Москве сейчас редко покупают жилую недвижимость для сдачи в аренду или перепродажи, отмечает управляющий партнер инвестиционной группы SESEGAR Ирина Жарова-Райт. В особенности это касается квартир в новостройках:
«Все выходящие новые проекты идут по финальной цене, сопоставимой, а иногда превышающей стоимость тех же объектов со схожими параметрами на вторичном рынке. Поэтому инвестиционного рынка первички не существует. Это сейчас рынок недвижимости скорее более консервативный с точки зрения сбережения каких-то средств или диверсификации своего портфеля.
Вторичный рынок более стабилен, но он тоже не про инвестиции, а про жизнь здесь и сейчас, и, по крайней мере, точно дает возможность предугадать стоимость содержания того или иного объекта. Перегруппироваться сейчас покупателю абсолютно точно нужно, а также стоит вооружиться не красивыми буклетами, а калькулятором.
В премиум точно сейчас не рекомендую никому заходить, за исключением, может быть, района Мещанский, который недооценен.
Но в любом случае я советую рассматривать исключительно проекты небольшие: 20 тыс. м, общий формат здания, где количество квартир не превышает, например, 80, ну 100 — это самый максимум. Чтобы вы потом не конкурировали еще долгое время с застройщиком, продающим свои остатки, которые, скорее всего, будут еще продаваться после ввода в эксплуатацию».
В сфере коммерческой недвижимости инвестиции различаются в зависимости от сегмента. Некоторые проекты остаются очень востребованными, рассказал генеральный директор компании DNA Realty Антон Белых:
«Мы прослеживаем некую тенденцию снижения спроса. С другой стороны, в стрит-ретейле какого-то суперсильного падения числа сделок мы не наблюдаем. То есть хорошие объекты с рынка все равно улетают. Опять же, речь идет про ликвидные площади на первых этажах в новостройках, в новых ЖК или в реновационных домах площадью от 50 до 150 кв. м. Насколько я понимаю, сильно снижается объем инвестиций в торговые центры, офисы.
Что касается складов, их наоборот не хватает, особенно маленьких.
Может быть, немножко проседает спрос на большие инвестиционные проекты просто потому, что, возможно, у людей нет такой денежной массы, а в стране низкая доступность кредитных средств. Объекты стрит-ретейла продаются за цену в пределах 100-150 млн руб. за лот. Многим профессиональным инвесторам они доступны без ипотеки, и на них спрос как был, так и остается. То есть я бы сказал, что спрос снизился именно за счет того, что с рынка сдуло эту наносную массу, которые покупали все подряд, не разбираясь».
Эксперты прогнозируют, что к концу 2026 года общий объем инвестиций в недвижимость в России не превысит 900 млрд руб. По итогам 2025-го сумма вложений достигла 1,2 трлн руб.