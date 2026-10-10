Инвестиции ушли в склады

Может быть, немножко проседает спрос на большие инвестиционные проекты просто потому, что, возможно, у людей нет такой денежной массы, а в стране низкая доступность кредитных средств. Объекты стрит-ретейла продаются за цену в пределах 100-150 млн руб. за лот. Многим профессиональным инвесторам они доступны без ипотеки, и на них спрос как был, так и остается. То есть я бы сказал, что спрос снизился именно за счет того, что с рынка сдуло эту наносную массу, которые покупали все подряд, не разбираясь».