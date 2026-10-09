Главные новости за 9 октября. Кубань, Крым, Адыгея
09.10.2026, 21:31
В консолидированный бюджет Краснодарского края за первые два квартала 2026 года поступило 873 млн руб. туристического налога, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Всего за семь месяцев 2026 года налоговые поступления от туристической отрасли превысили 9,2 млрд руб., из которых 47% обеспечил Сочи, 12% — Анапа, по 9% — Краснодар и Геленджик.
Танкер «Афрамакс Рио», на котором 6 октября произошел пожар после атаки безэкипажных катеров у побережья Черного моря, отбуксировали в безопасное место, установив вокруг судна боновые заграждения и сформировав резерв сорбента. Все 23 члена экипажа спасены, пострадавших нет, загрязнения акватории после возгорания не зафиксировано, при этом специалисты Морспасслужбы оценивают техническое состояние танкера.
В Геленджике собственники 13 домовладений, пострадавших при атаке беспилотников на микрорайон Голубая Бухта 12 августа, получили компенсации на общую сумму 1,915 млн руб. на замену окон и ремонт кровли; все средства перечислены до середины сентября, восстановительные работы близятся к завершению.
Росимущество выставило на продажу 100% доли в краснодарской дорожно-строительной компании ООО «АНТ» с начальной ценой 896,81 млн руб. Цена отсечения — 448,40 млн руб., шаг аукциона — 8,96 млн руб., задаток — 179,36 млн руб.
Арбитражный суд Краснодарского края начал рассматривать иск Южного межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Техносервис» о взыскании 527 млн руб. в счет возмещения ущерба окружающей среде. Решение по существу не вынесено, следующее слушание назначено на 26 октября 2026 года, к разбирательству привлечены ЦЛАТИ по ЮФО и его краснодарский филиал.
В Ялте бывших должностных лиц городского управления МВД приговорили к 17 годам и 18 годам 6 месяцам лишения свободы за организацию незаконной миграции, фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет и получение взяток. Суд установил, что фигуранты фиктивно поставили на учет более 90 иностранцев и получили свыше 1,4 млн руб. в качестве взяток.