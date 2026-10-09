Поступления от туристического налога на Кубани выросли на 24,5% за год
09.10.2026, 10:49
В консолидированный бюджет Краснодарского края за первые два квартала 2026 года поступило 873 млн руб. туристического налога. Это на 24,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
За первые два квартала прошлого года поступления туристического налога составили 701,1 млн руб. За год объем поступлений увеличился на 171,9 млн руб. При этом данных об изменении количества плательщиков туристического налога в предоставленной информации нет.
Всего за семь месяцев 2026 года налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет Краснодарского края превысили 9,2 млрд руб. Это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основную часть поступлений обеспечили курортные территории. На Сочи пришлось 47% доходов отрасли, на Анапу — 12%, на Краснодар и Геленджик — по 9%. Доля Туапсинского района составила 6,5%, еще 16,5% пришлось на остальные территории края.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что администрация Краснодара планировала получить 95,8 млн руб. туристического налога в 2026 году. В 2025 году поступления в городской бюджет составили 62 млн руб.
С 1 января 2025 года в Краснодарском крае завершился эксперимент по взиманию курортного сбора, на смену которому пришел туристический налог. Новый фискальный инструмент регулируется Налоговым кодексом РФ. В отличие от прежнего сбора, который отдыхающие оплачивали посуточно при заселении, туристический налог включается непосредственно в стоимость гостиничных услуг и перечисляется в бюджет самими средствами размещения.