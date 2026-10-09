Поступления от туристического налога на Кубани выросли на 24,5% за год

С 1 января 2025 года в Краснодарском крае завершился эксперимент по взиманию курортного сбора, на смену которому пришел туристический налог. Новый фискальный инструмент регулируется Налоговым кодексом РФ. В отличие от прежнего сбора, который отдыхающие оплачивали посуточно при заселении, туристический налог включается непосредственно в стоимость гостиничных услуг и перечисляется в бюджет самими средствами размещения.