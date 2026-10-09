В Геленджике владельцам 13 домов, поврежденных при атаке БПЛА, выплатили 1,9 млн рублей
09.10.2026, 12:24
В Геленджике собственники 13 домовладений, пострадавших при атаке беспилотников на микрорайон Голубая Бухта 12 августа, получили компенсации на общую сумму 1,915 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Выплаты предназначались для замены окон и ремонта кровли. По данным мэрии, все средства перечислили владельцам до середины сентября.
Восстановительные работы в поврежденных домах близятся к завершению. Большинство жителей уже установили новые окна, ремонт крыш продолжается.
12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, в ходе которой было уничтожено более сотни дронов. Их обломки повредили дома в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Темрюкском районе.