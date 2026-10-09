Росприроднадзор требует с краснодарского Техносервиса 527 млн рублей
09.10.2026, 13:54
Арбитражный суд Краснодарского края начал рассматривать иск Южного межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Техносервис» о взыскании 527 млн руб. в счет возмещения ущерба окружающей среде. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
К разбирательству в качестве третьих лиц привлечены ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному федеральному округу» (ЦЛАТИ по ЮФО) и его краснодарский филиал.
По итогам заседания решение по существу вынесено не было. Следующее слушание назначено на 26 октября 2026 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Техносервис» зарегистрировано в 2014 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — разборка и снос зданий. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Учредителем предприятия является Артем Иваненко. За 2025 год выручка компании составила 358,21 млн руб., убыток — 75,52 млн руб.