На Кубани госактив в дорожном строительстве выставлен на торги за 896 млн рублей
09.10.2026, 13:14
Росимущество выставило на продажу 100% доли в ООО «АНТ» — дорожно-строительной компании из Краснодарского края — с начальной ценой 896,81 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Информационное сообщение опубликовано во исполнение Указа Президента РФ от 30 сентября 2025 года №693 «О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности». Основанием для продажи стала выписка из протокола коллегиального органа банка от 22 сентября 2026 года №54П-112026.
ООО «АНТ» специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей, в штате компании — 176 человек. Номинальная стоимость и уставный капитал общества составляют по 1 млн руб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «АНТ» зарегистрировано в 1995 году в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Управляющая компания ООО «Стройюгрегион». За 2025 год выручка компании составила 1,51 млрд руб., прибыль — 1,92 млн руб.
Торги пройдут в формате открытого аукциона посредством публичного предложения на электронной площадке АО «РАД» (lot-online.ru). Цена отсечения — 448,40 млн руб., шаг аукциона — 8,96 млн руб., задаток — 179,36 млн руб.
Заявки принимаются с 23 по 29 сентября 2026 года, ценовые предложения — с 10:00 1 октября до 10:00 2 октября 2026 года. Договор купли-продажи с победителем будет подписан не ранее чем через 10 и не позднее чем через 20 дней с даты подведения итогов.