На Кубани госактив в дорожном строительстве выставлен на торги за 896 млн рублей

Заявки принимаются с 23 по 29 сентября 2026 года, ценовые предложения — с 10:00 1 октября до 10:00 2 октября 2026 года. Договор купли-продажи с победителем будет подписан не ранее чем через 10 и не позднее чем через 20 дней с даты подведения итогов.