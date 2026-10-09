Израиль обвинил Нобелевский комитет в «потере моральных ориентиров»
Канцелярия Нетаньяху раскритиковала присуждение Нобелевской премии Нави Пиллэй
09.10.2026, 18:40
Нобелевский комитет утратил моральные ориентиры, заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Так глава правительства страны отреагировал на присуждение Нобелевской премии мира Наванетхем «Нави» Пиллэй — бывшему верховному комиссару ООН, которая называла действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе геноцидом.
«Он (комитет.— “Ъ”) присудил свою высшую награду фанатичке, построившей карьеру на сочинении и распространении кровавых наветов против единственного в мире еврейского государства»,— указано в сообщении канцелярии господина Нетаньяху в X.
Нави Пиллэй возглавляла Независимую международную комиссию ООН по расследованию нарушений правил ведения боевых действий в Газе и в Израиле. В 2025 году она опубликовала 72-страничный доклад, в котором действия ЦАХАЛ называются геноцидом. «Очевидно, что существует намерение уничтожить палестинцев в Газе посредством действий, отвечающих критериям, установленным Конвенцией о геноциде», — говорила госпожа Пиллэй на презентации материала.
«Главным "достижением", которым гордится Нави Пиллэй, стала легитимизация ею коррумпированного прокурора (МУС Карима Хана.— “Ъ”), который прибег к ее измышлениям об Израиле, надеясь, что участие в этой травле поможет ему избежать обвинений в изнасиловании»,— добавили в офисе Биньямина Нетаньяху. Осенью 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест господина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта из-за военных преступлений.