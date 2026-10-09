США ввели санкции против МУС
09.10.2026, 17:49
Минфин США внес Международный уголовный суд в санкционный список, следует из уведомления на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства (OFAC). Это произошло спустя несколько часов после того, как бывшей судье МУС Наванетхем «Нави» Пиллэй присудили Нобелевскую премию мира 2026 года.
Санкции предполагают запрет на любые финансовые операции с МУС. При этом OFAC разрешило до 7 апреля 2027 года финансовые операции, необходимые для поддержания работы или сворачивания деятельности МУС.
Вскоре после объявления решения о присуждении Нобелевской премии мира Наванетхем Пиллэй президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что «Нобелевский комитет опозорил себя и обесценил некогда великую Нобелевскую премию мира». Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевскую премию мира «за свои миротворческие усилия».
Ранее США уже вводили санкции в отношении председателя МУС Томоко Аканэ, а также его отдельных прокуроров и судей. Американская администрация объясняла меры тем, что МУС инициировал расследование в отношении американских военнослужащих и отказывается закрывать эти дела.