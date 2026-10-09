Нобелевскую премию мира получила бывший верховный комиссар ООН Наванетхем Пиллэй

В этом году на награду претендовали 287 кандидатов — 208 человек и 79 организаций. Церемония награждения пройдет 10 декабря в Осло, в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Размер премии составляет 12 млн норвежских крон (около $1,2 млн). Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский политик и общественный деятель, один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо.