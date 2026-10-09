Нобелевскую премию мира получила бывший верховный комиссар ООН Наванетхем Пиллэй
09.10.2026, 12:08
Нобелевскую премию мира 2026 года присудили южноафриканскому юристу и правозащитнице, бывшему верховному комиссару ООН Наванетхем «Нави» Пиллэй. Об этом сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме. Награду присудили за «усилия в продвижении мира и международного права и содействию миру».
В этом году на награду претендовали 287 кандидатов — 208 человек и 79 организаций. Церемония награждения пройдет 10 декабря в Осло, в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Размер премии составляет 12 млн норвежских крон (около $1,2 млн). Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский политик и общественный деятель, один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо.
Наванетхем Пиллэй родилась в 1941 году в Южно-Африканском Союзе. Получила образование в Гарвардской школе права. Имеет докторскую степень. В 1967 году начала заниматься юридической практикой в южноафриканской провинции Натал. Работала в Верховном суде ЮАР. С 2003 по 2028 год была судьей Международного уголовного суда. В 2008—2014 годах — верховным комиссаром ООН по правам человека.