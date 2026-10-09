Данные в поисках надежного хранилища
Чем обернется для бизнеса ЧП с дата-центрами «Яндекса»
09.10.2026, 11:17
Бизнесу придется больше тратить на хранилища данных. К такому выводу приходят собеседники “Ъ FM”, оценивая последствия ЧП с дата-центрами «Яндекса» в Рязанской области и Калуге. На фоне происшествия 8 октября перестали открываться сайты СМИ, банков, мобильных операторов и некоторых сервисов объявлений. Теперь предприниматели опасаются, что такие инциденты начнут происходить чаще. Как бизнес рассчитывает обезопасить себя от сбоев?
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Дата-центр в Рязанской области считается одним из пяти крупнейших у «Яндекса». Там могли быть расположены десятки тысяч серверов. Часть из них IT-гигант использовал для хранения собственных файлов и данных, а часть — отдавал корпоративным клиентам. Собственно, в этом и заключается суть облачных технологий — компаниям не нужно строить свои мощности, ведь можно просто через интернет подключиться к чужим.
Это удобно, но если с ЦОДом что-то случится, ситуация чревата веерными сбоями и даже потерей данных, а значит, и сайта. Поэтому первый урок для бизнеса — не забывать о резервном копировании, подчеркнул основатель IT-компании InSeq Алексей Бегаев:
«При аренде облачных решений самому клиенту предоставляется возможность выбора: доступен либо определенный уровень восстановления, и тогда нужно ждать, когда дата-центр устранит свой сбой, либо есть возможность более оперативного восстановления. Для этого, кроме бэкапа самих данных клиентов, должны храниться конфигурации самих инфраструктурных систем. Они тоже восстанавливаются достаточно оперативно».
Но одна копия хорошо, а много — лучше. Поэтому собеседники “Ъ FM” рекомендуют компаниям распределять свои файлы по нескольким дата-центрам. Эту сложную систему можно настроить так, чтобы в случае аварии на одном объекте все операции по обмену данными автоматически переключались на другие.
Проблема в том, что большинство российских ЦОДов расположены в центральной части страны. И когда в этом регионе случается крупная авария, как сейчас, нагрузка на все хранилища зашкаливает. Система не выдерживает и сайты «ложатся» на несколько часов. Чтобы избежать таких проблем, нужно расширять разброс «запасных аэродромов», отметил генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин:
«Когда подрядчик выбирает "облака" в разных географических точках, они не завязаны на одну систему. Таким образом нет риска киберинцидентов, они не завязаны на одну панель управления. Да, эта система работы требует большей квалификации специалистов, которые ее настраивают, она более дорогая, потому что вы фактически платите два раза за те же данные, которые размещаете».
Еще надежнее — построить собственный дата-центр. Крупный бизнес так и поступает, но это под силу единицам компаний. Для примера — сгоревший ЦОД только по приблизительным оценкам обошелся «Яндексу» по меньшей мере в 6 млрд руб. Впрочем, малым и средним предприятиям такие мощности и не нужны, достаточно одного сервера. Собрать его можно даже за 1 млн, но обслуживание обойдется дороже, предупреждает генеральный директор группы компаний ST IT Антон Аверьянов:
«Оборудование, которое стоит на этом сервере, изнашивается. Та же видеокарта служит около пяти лет. Соответственно, нужно закладывать некоторую амортизацию. Также следует учитывать затраты на электроэнергию, которые в случае наличия сервера уже являются существенными.
И что самое проблематичное — могут происходить внештатные ситуации. Соответственно, нужно держать одного-двух человек, которые всегда либо могут быть рядом с данной инфраструктурой, либо оперативно устранить какие-то инциденты.
Все это в итоге складывается в ежемесячные затраты, которые могут быть даже больше, чем у стороннего дата-центра».
По оценкам собеседников “Ъ FM”, на содержание небольшого сервера придется тратить как минимум 100 тыс. руб. в месяц. Расходы бизнеса в любом случае вырастут, неважно будет он строить распределенную систему, отдельный мощный компьютер или целый дата-центр. Защита своих ЦОДов от беспилотников, кстати, тоже легла на плечи компаний, иначе им грозит внешнее управление. Хотя прежде разговоры о безопасности сводились только к DDoS-атакам.