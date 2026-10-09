Данные в поисках надежного хранилища

Дата-центр в Рязанской области считается одним из пяти крупнейших у «Яндекса». Там могли быть расположены десятки тысяч серверов. Часть из них IT-гигант использовал для хранения собственных файлов и данных, а часть — отдавал корпоративным клиентам. Собственно, в этом и заключается суть облачных технологий — компаниям не нужно строить свои мощности, ведь можно просто через интернет подключиться к чужим.