Серверы выбили из облака

«Действительно, вышли из строя и серверное оборудование, то есть физические ресурсы, и программное обеспечение, которое лежит на виртуальных серверах. У нас есть собственная система TelecomDaily — Megabitus, она находилась и находится на сервере "Яндекса". К сожалению, пока еще не работают ни сайт, ни приложение. Количество ресурсов, которые там размещались, достаточно большое. "Яндекс" — это крупная компания и большой дата-центр, поэтому пострадало огромное количество компаний, ну, естественно, и людей, которые не могут воспользоваться этими ресурсами».