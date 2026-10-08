Серверы выбили из облака
Что грозит пользователям после атаки на дата-центр «Яндекса»
08.10.2026, 12:06
Некоторые сайты рунета все еще не работают после атаки БПЛА. В частности, проблемы есть у сервисов ЦИАН, «Брусники», А101 и «Гранель». Ночью на объекте «Яндекса» в Сасово Рязанской области произошел пожар, отключилось электричество. Об этом рассказали представители IT-гиганта. Пострадавших нет.
Из-за атаки ночью перебои затронули сервисы Yandex Cloud. Часть инфраструктуры все еще может быть недоступна, отмечают в «Яндексе». Гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что сервисы его компании не работают вообще:
«Действительно, вышли из строя и серверное оборудование, то есть физические ресурсы, и программное обеспечение, которое лежит на виртуальных серверах. У нас есть собственная система TelecomDaily — Megabitus, она находилась и находится на сервере "Яндекса". К сожалению, пока еще не работают ни сайт, ни приложение. Количество ресурсов, которые там размещались, достаточно большое. "Яндекс" — это крупная компания и большой дата-центр, поэтому пострадало огромное количество компаний, ну, естественно, и людей, которые не могут воспользоваться этими ресурсами».
Дата-центр «Яндекса» находится на территории станкостроительного завода «Саста» в Рязанской области. В ночь на 8 октября в регионе объявляли беспилотную опасность, местные власти о других последствиях не сообщали. Как перебои в Yandex Cloud могут повлиять на бизнес, рассказал “Ъ FM” партнер аналитического агентства ComNews Research Леонид Коник:
«Любое облачное хранилище может использоваться для аренды ресурсов памяти (то есть хранения тех или иных корпоративных данных), для аренды процессора, для каких-то вычислительных задач, связанных с моделями ИИ.
Недоступность корпоративных данных может нарушить бизнес-процессы.
Нужно вспомнить, что в России, как ни в какой другой стране, крупные промышленные корпорации, особенно ресурсные, исторически чурались коммерческих облачных провайдеров и стремились создавать корпоративные дата-центры. Вероятно, после сегодняшней новости эти компании получат еще один аргумент за то, чтобы никогда не переносить данные в облако».
По данным компании Comparitech, за четыре года в России появилось 77 центров обработки данных, к осени в стране работал 251 объект. У «Яндекса» всего есть четыре дата-центра. Поэтому компания может перенести данные в другие хранилища, отмечает основатель IT-компании InSeq Алексей Бегаев:
«В принципе, отключения или какие-то сбои теоретически и практически происходят у всех провайдеров. Поэтому нужно понимать, что "Яндекс" применяет все эти уровни решений, чтобы сбои отрабатывались и очень быстро восстанавливались. Согласно открытой официальной информации, на сегодняшний день у "Яндекса" есть четыре дата-центра.
В принципе, при неполадках сервисы с поврежденного центра могут переноситься в резервный.
Но тут все зависит от того, выбирал ли клиент такую функцию заранее. Кроме того, отдельно должны храниться и конфигурации самих инфраструктурных систем. Они тоже восстанавливаются достаточно оперативно. И в Yandex Cloud это все реализовано на высоком уровне».
Россия начала наносить удары по украинским дата-центрам в сентябре. За атакой на объект «Яндекса» могут последовать и другие, считает основатель интернет-проекта MilitaryRussia.Ru Дмитрий Корнев:
«Российская Федерация нанесла удары по дата-центрам на территории Украины. Наверное, было наивно надеяться, что ответных действий не будет. Насколько этот ответ будет проблемой для нас, на самом деле, очень большой вопрос. С учетом того, что практически вся страна сидит на “Яндексе”, конечно же, поражение дата-центра может вызвать серьезные проблемы с поиском, с работой структур госкорпорации — это же целая эковселенная новая.
Поражение нескольких таких дата-центров может привести к цифровому коллапсу.
Это не столько скажется на обороноспособности страны, это очень сильно может сказаться именно на гражданской жизни. Защищать дата-центры можно как и любой другой объект, но для этого потребуются соответствующие силы, время, ресурсы. Понятно, что ПВО обеспечит защиту, в том числе и дата-центров. Но просто это еще один объем работы для военных».
Акции «Яндекса» тем временем теряют около 2,5% на Мосбирже.