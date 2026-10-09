ФАС возбудила дело против производителя сырков «Б. Ю. Александров»

Бренд «Б. Ю. Александров» существует с 1999 года и был создан Борисом Александровым (умер в ноябре 2020 года). Незадолго до смерти он передал дочери Екатерине несколько торговых марок, включая «Б. Ю. Александров». После этого «Ростагрокомплекс» использовал бренд по лицензии, выплачивая 10% от выручки. В 2022 году госпожа Александрова отозвала права, после чего выпуск сырков был прекращен, а компания провела ребрендинг.