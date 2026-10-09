ФАС возбудила дело против производителя сырков «Б. Ю. Александров»
09.10.2026, 15:11
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала недобросовестной конкуренцией действия «РостАгроКомплекс», выпускающего творожные сырки «Б. Ю. Александров». В марте ФАС предписала компании прекратить распространение недостоверных сведений, но производитель этого не сделал.
ФАС признала «РостАгроКомплекс» нарушившим закон о защите конкуренции. Служба возбудила в отношении компании антимонопольное дело и выдала обязательное для исполнения предписание. ФАС также рассмотрит вопрос о привлечении производителя к ответственности в рамках КоАП.
Весной ФАС поступила жалоба на то, что «РостАгроКомплекс» потребовал от торговых сетей прекратить реализацию его товаров. Компания утверждала, что обладает правом на использование товарного знака «Б. Ю. Александров». По данным Роспатента, договор на использование знака расторгли в 2022 году, а в 2023-м продукцию вывели из оборота.
Бренд «Б. Ю. Александров» существует с 1999 года и был создан Борисом Александровым (умер в ноябре 2020 года). Незадолго до смерти он передал дочери Екатерине несколько торговых марок, включая «Б. Ю. Александров». После этого «Ростагрокомплекс» использовал бренд по лицензии, выплачивая 10% от выручки. В 2022 году госпожа Александрова отозвала права, после чего выпуск сырков был прекращен, а компания провела ребрендинг.