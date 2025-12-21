Папенькин сырок

Крупный производитель молочной продукции «Ростагрокомплекс» через суд пытается вернуть права на выпуск глазированных сырков «Б. Ю. Александров», начав новое судебное разбирательство с четырьмя наследниками сооснователя компании Бориса Александрова. Продукция под брендом не производится более трех лет. Потенциальный выпуск сырков «Б. Ю. Александров» другим производителем может создать риски для бизнеса «Ростагрокомплекса».

ООО «Ростагрокомплекс» обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о заключении договора к наследникам основателя бренда сырков «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова, следует из картотеки дел. Иск зарегистрирован в конце октября. В числе ответчиков — дети предпринимателя Константин, Наталья и Екатерина Александровы, а также его бывшая супруга Ольга Александрова. Суть претензий «Ростагрокомплекса» не раскрывается. В самой компании “Ъ” оперативно не ответили. Связаться с наследниками предпринимателя на удалось.

Предметом нового разбирательства между «Ростагрокомплексом» и семьей господина Александрова выступает товарный знак «Б. Ю. Александров»: суд в рамках рассмотрения обратился к истцу с просьбой предоставить доказательства, что компания выступает наследником исключительных прав на него. Одновременно рассматривался вопрос о привлечении к делу нотариуса, который вел наследственное дело.

«Ростагроэкспорт» — крупный производитель молочной продукции, основанный Борисом Александровым, Юрием Изачиком и Леонидом Микиртумовым в 1995 году. В его портфеле бренды «А. Ростагрокомплекс», «Мамина радость», «Ностальгия» и прочие. Согласно СПАРК, сейчас 46,6% долей в ООО «Ростагроэкспорт» принадлежат Валентине Кшенниковой, 33,4% — Галине Макаровой, по 10% у Натальи Ерохиной и Юрия Резникова. В 2024 году выручка компании выросла на 31%, до 22,25 млрд руб., чистая прибыль — на 87,25%, до 546,8 млн руб.

Бренд глазированных сырков «Б. Ю. Александров» существует с 1999 года. Его автором считается Борис Александров, он умер в ноябре 2020 года. Незадолго до смерти предприниматель передал дочери Екатерине Александровой пять торговых марок — «Б. Ю. Александров» и созвучные. Некоторое время именно она руководила бизнесом после смерти отца, а «Ростагрокомплекс» пользовался брендом на основе лицензионных договоров. Госпожа Александрова должна была получать 10% от выручки от реализации продукции.

Но практически сразу наследники и бывшие партнеры были втянуты в длительный корпоративный конфликт (см. “Ъ” от 6 октября 2021 года). В 2022 году госпожа Александрова отозвала у «Ростагрокомплекса» права на бренд «Б. Ю. Александров» и начала подавать иски к структурам компании о взыскании убытков. Суммарно она хотела получить 1,49 млрд руб. Сейчас производства по делам приостановлены. Выпуск глазированных сырков под маркой «Б. Ю. Александров» в этот момент прекратился. «Ростагрокомплекс» провел ребрендинг линии в «А. Ростагрокомплекс».

«А. Ростагрокомплекс» — одна из ключевых марок на рынке глазированных сырков. В январе—сентябре 2025 года, согласно данным исследовательской компании NTech, ее доля в структуре денежных продаж в категории составила 23%, натуральных — 14%. Объем реализации продукции под брендом за первые девять месяцев года вырос на 5% в денежном и сократился на 16% в натуральном выражении. Категория в целом прибавила 11% и потеряла 3% соответственно.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле предполагает, что «Ростагрокомплекс» в рамках иска пытается вернуть себе право использовать бренд «Б. Ю. Александров». Компания, по мнению юриста, может исходить из того, что расторжение госпожой Александровой лицензионного договора было незаконным: у нее могло не быть для этого прав, поскольку часть прав оспаривается другими наследниками.

Ключевой вопрос здесь — кто законно может пользоваться брендом после смерти владельца, констатирует руководитель практики защиты репутации адвокатского бюро «А-про» Анастасия Абысова. Юрист не исключает, что стороны в итоге придут к мировому соглашению: бренд пользуется популярностью у потребителей, а длительные судебные конфликты подрывают его коммерческую ценность.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев предполагает, что «Ростагрокомплекс», пытаясь оспорить собственность бренда «Б. Ю. Александров», может стремиться нейтрализовать потенциального конкурента на рынке. Марка до сих пор обладает высокой узнаваемостью среди потребителей и может быстро продвинуться на рынке, поясняет он.

Владимир Комаров, Ян Назаренко