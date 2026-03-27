ФАС выдала предупреждение производителю сырков «Б.Ю. Александров»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки недобросовестной конкуренции в действиях «РостАгроКомплекс», выпускающего творожные сырки «Б.Ю. Александров». Компании выдали предостережение.

В ФАС поступила жалоба, что организация направила торговым сетям письмо с требованием прекратить реализацию ее товаров. «РостАгроКомплекс» утверждал, что обладает правом на использование товарного знака «Б.Ю. Александров». По данным Роспатента, договор на использование знака расторгли в 2022 году, а в 2023-м продукцию вывели из оборота.

ФАС выдала компании предупреждение о необходимости прекратить распространение недостоверной информации и отозвать письма. В случае неисполнения предупреждения ФАС может возбудить в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщили РБК в ведомстве.

Бренд существует с 1999 года и был создан Борисом Александровым, который умер в ноябре 2020 года. Незадолго до смерти он передал дочери Екатерине несколько торговых марок, включая «Б. Ю. Александров». После этого «Ростагрокомплекс» использовал бренд по лицензии, выплачивая 10% от выручки. В 2022 году госпожа Александрова отозвала права, после чего выпуск сырков был прекращен, а компания провела ребрендинг линейки в «А. Ростагрокомплекс». В декабре 2025 года «Ростагрокомплекс» инициировал новое судебное разбирательство с наследниками Бориса Александрова.

