Посольство России потребовало доступа к задержанному главе «Рыбаря» Звинчуку
09.10.2026, 14:40
Российское посольство в Черногории направило официальный запрос местным властям с требованием объяснить причины задержания основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука.
«Посольство оперативно направило запросы ... с требованием разъяснить причины... а также немедленно обеспечить консульский доступ к россиянам», — заявили в дипмиссии.
Утром 9 октября местные СМИ сообщили, что Михаил Звинчук, его жена и еще три человека были задержаны в городе Рисан. Премьер-министр страны Милойко Спаич, комментируя ситуацию, заявил о наличии угрозы национальной безопасности. В «Рыбаре» подтвердили задержание главы проекта и подчеркнули, что россияне находились в Черногории законно.