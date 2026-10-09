В Карелии создадут группы охотников для защиты жителей от медведей
Решение приняли на фоне участившихся случаев выхода хищников к людям в России
09.10.2026, 13:30
В Карелии создадут оперативные группы с участием опытных охотников, которые будут выезжать на сообщения о медведях рядом с населенными пунктами. Такое решение принял глава республики Артур Парфенчиков на фоне участившихся выходов хищников к людям, сообщил он в своем Telegram-канале.
«Проблема выхода медведей в населенные пункты становится все острее. И хотя в Карелии не зафиксированы трагические случаи встречи косолапых с человеком, мы понимаем, что надо действовать на опережение»,— написал господин Парфенчиков.
Глава региона поручил руководителям муниципалитетов организовать работу групп и обеспечить их транспортом, топливом и всем необходимым для выездов. Также власти рассмотрят возможность компенсировать охотникам расходы на использование личного оружия и патронов. В районах, где медведи появляются особенно часто, могут принять меры по регулированию их численности.
Кроме того, жителей будут информировать о том, как вести себя при встрече с диким животным, куда обращаться за помощью и как защитить дома и участки. По словам господина Парфенчикова, параллельно идет работа над изменениями федерального законодательства в сфере охоты.
В последние месяцы сообщения о выходах медведей к людям и нападениях на них поступали из разных регионов России. В августе медведь убил туристку у села Артыбаш в Республике Алтай.
При этом Минприродыне считает число нападений в 2026 году аномальным: обычно в стране фиксируют около 20-30 таких случаев в год. Среди возможных причин выхода зверей к людям министерство называло рост популяции и неурожай привычных кормов в лесах.