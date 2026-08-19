Медведи атаковали широким фронтом

В Горном Алтае медведь убил жительницу Новосибирской области, отдыхавшую в палатке у села Артыбаш. В популярном у туристов населенном пункте ввели режим повышенной готовности. Трагедия на Алтае оказалась не единственным случаем нападения медведей на людей в Сибири за последние дни. Медикам пришлось оказывать помощь пострадавшим от хищников жителям Иркутской и Кемеровской областей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К концу лета сибиряки стали встречать медведей все чаще, а встречи стали все более опасными

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ К концу лета сибиряки стали встречать медведей все чаще, а встречи стали все более опасными

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Трагедия разыгралась у алтайского села Артыбаш в Турочакском районе Республики Алтай в ночь на 19 августа. Медведь разорвал туристическую палатку на берегу Бии, вытащил из нее молодую женщину и уволок в лес. Там он убил жертву. «Тело женщины обнаружено с многочисленными телесными повреждениями»,— отметили в следственном управлении СКР по региону. Спутник девушки, находившийся в палатке, выжил.

Село с населением около 600 человек очень популярно у туристов. Оно расположено на северной оконечности Телецкого озера рядом с истоком Бии. 29-летняя туристка приехала отдыхать из Новосибирской области, где служила в МЧС.

«Наша сотрудница была. Недавно была назначена на должность инспектора надзорной деятельности. Находилась в отпуске»,— рассказали ТАСС в областном главке ведомства.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. Прокуратура республики взяла расследование на контроль.

Как сообщил пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов, с 19 августа в Турочакском районе объявлен режим повышенной готовности с комендантским часом с 20:00 до 10:00. «Созданы мобильные патрульные группы (сотрудники полиции и охотники) для ночного дежурства в наиболее опасных точках — селах Артыбаш и Иогач. Главам сельских поселений поручено провести подомовые инструктажи с жителями и вести ежедневный мониторинг территории»,— сообщили в администрации Турочакского района по итогам экстренного заседания муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

На прошлой неделе схожие меры безопасности из-за участившихся встреч с медведями ввели в другом населенном пункте Артыбашского сельского поселения — в селе Яйлю, где расположена центральная усадьба ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный заповедник». Там комендантский час установлен с 20:00 до 07:00, запрещено посещать лес, сады и туристические тропы. С 17 августа закрыли маршрут на одну из главных достопримечательностей в этой части Алтая — водопад Корбу. «Сотрудники заповедника проводят ежедневный мониторинг численности и местонахождения медведей и оперативно передают информацию в чат поселка Яйлю и Алтайского заповедника»,— сообщили в учреждении.

По данным господина Максимова, министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай выдало дополнительные лицензии на добычу медведя.

В указе главы Республики Алтай о лимите и квотах добычи на период с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027-го указывается, что в регионе обитает 4,68 тыс. бурых медведей. Из них планировалось отстрелить 1,13 тыс. особей, или 24,2% популяции.

Трагедия на Алтае оказалась не единственным случаем нападения медведей на людей в Сибири за последние дни. У города Междуреченска в Кемеровской области медведица с медвежонком атаковали рыбака у туристического приюта «Рубановский». «Я сразу начал кричать, попал ей в нос, видать, кулаком. Она отскочила, и вот я побежал. В шоке был, дошел до приюта. Там были туристы, девчонки с Киселевска»,— передали в ГБУЗ «Кузбасский клинический центр медицины катастроф» слова пострадавшего, вывезенного на лечение вертолетом санитарной авиации.

19 августа главное управление МВД по Иркутской области проинформировало жителей региона о том, что только за минувшие сутки медведи 12 раз появлялись у населенных пунктов. Мужчина в Тайшетском округе отделался укусами. Зверя, пришедшего на кладбище рабочего поселка Железнодорожный, охотоведам пришлось застрелить.

Подобных случаев опасаются и в городе Абазе Республики Хакасия, на гербе которого изображен «хозяин тайги». Там медведи уже появлялись на городской окраине. «Причины могут быть разные: от снижения кормовой базы в тайге и доступности урожая на огородах до несанкционированных свалок вблизи населенных пунктов, которые привлекают хищников»,— рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии об участившихся в Хакасии встречах людей с медведями.

Валерий Лавский