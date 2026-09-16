Минприроды не сочло аномальным число нападений медведей в этом году

Ежегодно число нападений медведей в России на людей составляет около 20–30 случаев, сообщили в Минприроды. Ведомство не считает, что в этом году сложилась аномальная ситуация.

В Минприроды убеждены, что ощущение массовости подобных инцидентов возникает из-за распространения информации в соцсетях. «Случаи выхода бурых медведей к людям регистрируются всегда — на протяжении всего периода, когда люди живут рядом с лесом, тайгой, где есть медведи... Аномальный всплеск был лишь в 2014 году — 166 случаев»,— пояснили ТАСС в пресс-службе министерства.

С августа в России было зафиксировано несколько нападений медведей на людей, в том числе со смертельным исходом. Сегодня ночью хищник напал на пенсионерку в Красноярском крае, женщина погибла. В Приангарье и Бурятии из-за нашествия медведей переводят на дистант школы, закрывают туристические тропы и вводят ограничения на посещение лесов. Опасных животных отстреливают специальные бригады охотников — в обоих регионах в совокупности уже уничтожено более 300 особей.

Подробности — в материале «Ъ» «Хищник пришел».