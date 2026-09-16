Минприроды не сочло аномальным число нападений медведей в этом году
Ежегодно число нападений медведей в России на людей составляет около 20–30 случаев, сообщили в Минприроды. Ведомство не считает, что в этом году сложилась аномальная ситуация.
В Минприроды убеждены, что ощущение массовости подобных инцидентов возникает из-за распространения информации в соцсетях. «Случаи выхода бурых медведей к людям регистрируются всегда — на протяжении всего периода, когда люди живут рядом с лесом, тайгой, где есть медведи... Аномальный всплеск был лишь в 2014 году — 166 случаев»,— пояснили ТАСС в пресс-службе министерства.
С августа в России было зафиксировано несколько нападений медведей на людей, в том числе со смертельным исходом. Сегодня ночью хищник напал на пенсионерку в Красноярском крае, женщина погибла. В Приангарье и Бурятии из-за нашествия медведей переводят на дистант школы, закрывают туристические тропы и вводят ограничения на посещение лесов. Опасных животных отстреливают специальные бригады охотников — в обоих регионах в совокупности уже уничтожено более 300 особей.
Подробности — в материале «Ъ» «Хищник пришел».
Оценка Минприроды не отменяет локального риска: в 2026 году специалисты связывали участившиеся выходы медведей к людям с нехваткой кормовой базы — в лесах стало меньше орехов и ягод. Поэтому общая статистическая оценка может оставаться обычной, пока в отдельных районах складывается более опасная ситуация из-за дефицита естественного корма.
Контекстом для решений по регулированию численности остается рост популяции: в 2026 году в России насчитывалось 307,9 тыс. бурых медведей, что в 2,3 раза больше, чем в 1990 году. При этом в Иркутской области при годовой квоте в 4 тыс. зверей добывают около 1 тыс.; в Бурятии после смертельного нападения 7 сентября выплату охотникам за добычу животного, представляющего угрозу людям, повысили с 6 тыс. до 15 тыс. руб.